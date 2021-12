Aléatoire : effectuer des combos dans la pire version de Street Fighter II est assez difficile, mais possible

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Combattant de rue II, comme nous le savons, a été porté sur de nombreuses machines – même celles qui n’étaient peut-être pas à la hauteur de la tâche de jouer correctement au jeu, comme la Game Boy.

Avec son écran monochrome, son processeur faible et ses deux boutons (comptez-les), c’était loin d’être la plate-forme idéale pour héberger le chasseur individuel de pointe de Capcom – mais cela n’a pas empêché la société japonaise de mettre en service un port, parce que le marché Game Boy était énorme.

Ce port a fait l’objet de nombreuses critiques négatives au fil des décennies, et il est facile de comprendre pourquoi – il fonctionne à moins de 10 images par seconde et souffre d’une latence d’entrée épouvantable, ce qui rend même les mouvements les plus élémentaires difficiles. En fait, on a longtemps supposé que la version Game Boy était si mauvaise que vous ne pouviez même pas y effectuer d’attaques combinées, ce que Desk a décidé de mettre à l’épreuve :

J’ai regardé un tas de séquences de ce jeu lors de mes recherches sur cette vidéo et j’étais convaincu à 100% que le jeu n’avait pas de combos. Il n’y avait également aucune vidéo combo à trouver nulle part.

Cependant, comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessus, Desk a réussi à réaliser des combos dans la version Game Boy – et des combos assez décents également.

Ce n’était pas un processus facile, comme l’explique Desk :

Il est possible que, sous le capot, le jeu se mette à jour plus rapidement, mais après avoir exécuté de nombreuses séquences au ralenti, les sprites des personnages ne se mettent jamais à jour à plus de 7 images par seconde. Cela rend les choses incroyablement difficiles. Combiné à la latence d’entrée, vous finissez parfois littéralement les entrées d’un combo au moment où la première attaque se connecte. Il n’y a donc pas de retour visuel pour vous aider dans votre timing. Même en jouant au jeu moi-même, il a fallu un peu de temps pour prouver que le système de jeu permettait de véritables combos. Il est possible que certains de ces combos n’aient jamais été réalisés auparavant (dans un jeu vieux de 26 ans !). Vous ne pouvez annuler aucune attaque, donc pas de combos 2 en 1 (tout doit être lié). De plus, toutes les images ont été capturées avec DIY, 2 Player autoblock. Ainsi, le joueur 2 maintenait le downback tout au long des combos avec une main.

Pourtant, nous savons maintenant que la version Game Boy de Street Fighter II – qui doit figurer parmi les pires ports – vous permet au moins de réaliser des combos. Alors il y a ça, au moins.