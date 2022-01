Aléatoire : Entendu parler de Wordle ? Maintenant, il y a une version Pokémon

Si vous avez été sur Twitter au cours de la semaine ou des deux dernières, vous aurez probablement vu un tas de tweets avec des carrés emoji cryptiques. Tweets comme celui-ci :

Soit vous saurez ce que c’est, soit vous serez ennuyé que tout votre flux soit pris avec eux. Il s’avère que ce ne sont que les résultats sans spoiler d’un jeu appelé Wordle – un jeu de devinettes quotidien, gratuit et basé sur un navigateur par un homme nommé Josh Wardle (c’est un jeu sur son nom de famille). C’est simple et à peu près aussi amusant que de faire des mots croisés, mais ce qui l’a propulsé dans la viralité est la manière séduisante et mystérieuse de partager vos résultats codés en carrés.

Maintenant, Wordle a atteint ce stade de renommée virale où les gens essaient à la fois de l’annuler et d’en faire des retombées, y compris des versions dans d’autres langues, une où vous essayez de deviner une seule lettre et une où vous essayez de deviner laquelle quatre -lettre jure que c’est. Même le programmeur de FEZ s’y met :

Il existe également une version dans laquelle vous êtes chargé – plutôt que de deviner un mot – de deviner à quel Pokémon (sur les presque 900) le jeu pense, et cela s’appelle SQUIRDLE. Au lieu de vous dire quelles lettres sont correctes, le jeu vous dira si vous êtes de la bonne génération, du bon type, du bon poids et de la bonne taille. Bonne chance aux personnes qui ne connaissent pas toutes les statistiques complexes sur Pokémon, car cela aiderait vraiment ici.

Cependant, le site Web semble être en panne pour nous – soit en raison de sa popularité, soit parce que The Pokémon Company a dit non, bien que nous soupçonnions le premier. Quand il était en place, cependant, il ne fonctionnait peut-être pas pleinement, car c’est ainsi que notre tentative s’est déroulée :

Espérons que le site sera bientôt de retour, même si écrire cette nouvelle n’aidera probablement pas. Partagez vos résultats dans les commentaires !