Nous vivons à une époque de périphériques Nintendo originaux ; Ring Fit Adventure est un exemple où Nintendo a pris une bague de yoga relativement standard et l’a habilement transformée en un énorme succès commercial. Des tiers se joignent aussi, bien sûr, et n’oublions pas la propre gamme Labo de Nintendo qui a rendu le carton cool.

Pour ceux qui ont une perspective rétro, cependant, l’ère NES / Game Boy était un âge d’or pour les accessoires originaux, et la vidéo ci-dessus de The Retro Future présente une version d’une machine à coudre Game Boy. C’est une présentation assez amusante de la façon dont les machines ont été conçues pour se connecter à une Game Boy et aux logiciels associés afin de faciliter la couture. Une fois que vous avez dépassé le « est-ce une chose réelle ? » partie du sujet, c’est en fait assez fascinant.

C’est plutôt chouette, et la vidéo taquine un suivi avec un accessoire rare qui permettra également la broderie fantaisie de Nintendo.

Si vous souhaitez en savoir plus sur des accessoires comme celui-ci dans le domaine de la couture / Game Boy, la vidéo 2018 ci-dessous de Kelsey Lewin (maintenant co-directrice de la Video Game History Foundation) vaut également le détour.

Les accessoires rétro comme celui-ci donnent presque envie de se lancer dans la couture. Presque.