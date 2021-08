Aléatoire: Game Dev utilise Game Builder Garage pour recréer de manière experte les mini-jeux de Mario Party

in

Le point de vue d’André Cardoso sur Sizzling Stakes – pas mal, non ? (Image : Mix and Jam / Nintendo)

Nous avions l’habitude de voir toutes sortes de merveilleuses créations Game Builder Garage lorsque le jeu a été lancé pour la première fois plus tôt cet été, et bien que cet enthousiasme initial semble s’être calmé un peu récemment, voici un bref rappel de la qualité de l’outil de création de jeu. .

Le développeur de jeux brésilien André Cardoso a travaillé dur pour recréer plusieurs mini-jeux de Super Mario Party dans Game Builder Garage. Les jeux Sizzling Stakes, Bopping Spree et Fuzzy Flight School sont les rares choisis, et malgré les limites de Game Builder Garage, Cardoso a réussi à les faire ressembler – et fonctionner – étonnamment à la réalité.

Une vidéo couvrant les trois récréations, montrant à la fois le gameplay et des récapitulatifs rapides de la façon dont chaque jeu a été créé, est disponible sur la chaîne YouTube d’André’s Mix and Jam. Vérifiez-le:

Si vous voulez les jouer par vous-même, voici les liens dont vous avez besoin pour chaque niveau :

Ceux-ci font certainement honte à nos créations. Beau travail André !