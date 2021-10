Aléatoire: il s’avère que Paul Atreides de Dune est l’un des nôtres après tout

Image : Warner Bros. Pictures / Nintendo

celle de Denis Villeneuve Dune Le film n’est peut-être pas la première tentative d’adaptation du roman de science-fiction épique de Frank Herbert, mais il s’est certainement avéré être l’un des plus réussis, ayant gagné 223,2 millions de dollars de recettes (au moment de la rédaction) et recueillant des critiques positives – plus de peut être dit pour la version 1984 très décriée de David Lynch, qui est un classique culte (enfin, nous l’aimons, de toute façon) mais qui a finalement échoué au box-office.

Le personnage central de Paul Atreides est interprété par nul autre que Timothée Chalamet, qui est actuellement l’un des jeunes talents les plus en vue d’Hollywood. C’est aussi un fou du jeu – ou du moins il l’était pendant ses années de formation. Si vous n’avez pas encore lu sur l’incroyable travail de détective qui l’a amené à se connecter à un compte YouTube de modding de la manette Xbox 360, vous devriez vous rendre sur notre site sœur Pure Xbox pour l’histoire complète, mais il convient de noter qu’avant le arrivée de la Xbox 360, Chalamet était un grand fan de Nintendo.

S’adressant à Nate Hill lors de la presse pour Dune, Chalamet a discuté des jeux vidéo avec lesquels il a grandi, expliquant qu’il « est devenu accro » à des titres comme Le manoir de Luigi et Super Smash Bros. Mêlée. Malheureusement, il semble qu’il n’ait pas été autorisé à posséder un N64 (dans l’interview, il semble suggérer que ses parents ne lui permettraient pas d’en avoir un à un si jeune âge, il a donc dû commencer un peu plus tard avec le GameCube à la place).

Alors vous voyez, alors que Chalamet pourrait être l’une des étoiles montantes de l’industrie du cinéma avec des rôles dans Dune, Le Roi, Interstellaire, Petites Femmes et La dépêche française à son nom, c’est aussi quelqu’un qui aime profondément Nintendo. L’un de nous, si vous voulez.