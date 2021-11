Aléatoire: il y a beaucoup de nouvelles choses effrayantes dans Animal Crossing: New Horizons Update

Image : u/Etown20 (Reddit)

Spoilers pour certains des nouveaux objets Animal Crossing!

Animal Crossing: New Horizons vient de recevoir une mise à jour massive avec plus de 9 000 nouveaux articles. Aujourd’hui, 9 000 nouveaux articles, c’est beaucoup de meubles à découvrir lentement sur Internet, et pourtant, nous avons déjà remarqué un thème : il y a certainement beaucoup plus de choses effrayantes qu’auparavant.

Ne vous méprenez pas, il y avait des trucs effrayants avant. Nous avons eu la possibilité de créer nos propres cimetières dès le premier jour, après tout. Mais maintenant, il y a des OS. Effets de polissage déconcertants. Deux nouveaux filtres de caméra qui donnent à tout un aspect hanté. Et dans Happy Home Paradise, vous avez des clients qui demandent des maisons pleines de poupées. Est-ce que tout le monde chez Nintendo va bien ?

Jetons un coup d’œil à certains des nouveaux éléments troublants disponibles dans la mise à jour :

Os humains

Image : u/Dancho_AC (Reddit)

Essayez de ne pas trop y penser. Bien sûr, nous avons le crâne disponible sous forme de fossile depuis un certain temps, mais c’est un homme ancien – ces os semblent récents. Notre argent est sur les os de quelqu’un qui n’arrêtait pas de réinitialiser son jeu…

Mannequins

Image : u/jaspercoo (Reddit)

Bien sûr, les mannequins ne sont pas effrayants lorsqu’ils ne font que montrer des vêtements, mais ils ont des applications potentiellement effrayantes. Après tout, ce sont essentiellement les premiers meubles de forme humaine que nous ayons vus dans New Horizons – si vous vouliez exposer des vêtements auparavant, vous auriez juste un petit support. Même dans New Leaf, les vêtements étaient exposés sur un mannequin en bois de type villageois sans caractéristiques. Ce sont des FORMES DE PERSONNES RÉELLES et les implications sont vastes. Existe-t-il de vraies personnes dans Animal Crossing ? Où sont-elles? Qu’est-ce qui ne va pas avec nos villageois pour qu’ils ne ressemblent pas à ça ?!

Des trucs moussus

La crypte effrayante de Lucky !! #AnimalCrossing #ACNH #HappyHomeParadise #NintendoSwitch pic.twitter.com/NtPTvNCQdr— Stenzor (@Stenzor798) 14 novembre 2021

Encore une fois, la mousse n’est pas effrayante en soi – c’est fondamentalement juste une éponge faite d’herbe. Mais avec le bon savoir-faire en matière de décoration d’intérieur, vous pouvez créer des maisons effrayantes pour vos villageois en utilisant le nouveau matériau Glowing Moss !

Nouveaux fonds d’écran animés

Il y a deux nouveaux fonds d’écran animés qui vous donneront envie de poser des toilettes dans la pièce : Cimetière et Bougies. Cela n’a pas l’air trop effrayant, mais il y a une astuce pour les deux…

Avec le mur du cimetière, essayez d’éteindre les lumières et vous remarquerez qu’il y a un fantôme en arrière-plan. Allumez et éteignez à nouveau les lumières et le fantôme se rapprochera. Effroyable!

Le papier peint du cimetière me donne des cauchemars #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch #acnhupdate pic.twitter.com/6rfmsPjmLl – Quelque chose de légendaire ou autre (@Rumi_hey) 14 novembre 2021

Le mur des bougies est cool, mais lorsqu’il est combiné avec le sol Magic Circle (et les lumières éteintes), un cercle de lumière d’invocation magique apparaîtra. Tu as été prévenu. N’invoquez pas de démons ! Il est déjà assez difficile d’éloigner de vilains villageois de votre île, vous n’avez pas non plus besoin de la progéniture de Satan.

non, je ne pense pas que vous compreniez, je suis obsédé 🤍🕸 pic.twitter.com/73ozmLC4bH— 🤍𝖕𝖎𝖘𝖘 𝖖𝖚𝖊𝖊𝖓🤍 (@spoiledbat_) 8 novembre 2021

Gyroïdes

Plus sinistre qu’il n’en a l’air

Les gyroïdes sont adorables et très mignons, mais ils sont aussi un peu horribles aussi. Ils sont basés sur les haniwa japonais – des figures qui ont été faites pour honorer les morts et ont été enterrées avec eux. Lorsque vous les déterrez, vous pourriez déranger une tombe.

La capsule scientifique

Vous voulez être l’un de ces scientifiques fous bizarres avec un sous-sol plein d’expériences horribles ? Bonne nouvelle pour vous : le nouveau meuble Science Pod fonctionne comme une table, et vous pouvez y mettre des objets pour qu’ils semblent flotter en suspension dans la boue. Quelques exemples:

Images : @hollowmoonisle (Twitter), u/Purely-Pastel (Reddit), u/My_Name_Is_Jerry (Reddit)Ruines



Tout comme les mannequins, les ruines ont des implications sinistres. Qui était là avant nous… et que leur est-il arrivé ? Il y a des ruines sur l’île Happy Home Paradise, et vous pouvez également créer les vôtres en déverrouillant vous-même les meubles.

Nous devons nous demander pourquoi Nintendo a ajouté toutes ces nouveautés étranges. Bien sûr, cela donne aux gens de nouvelles options pour les maisons hantées et les îles gothiques, mais ils n’avaient pas à y aller aussi fort !

Avez-vous trouvé des meubles effrayants ou du nouveau contenu ? Faites le nous savoir dans les commentaires!