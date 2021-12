Aléatoire: il y a quelque chose de vaguement familier à propos de cet Animal Crossing: New Horizons Home Design…

Image : u/Fair-Stranger1860

Nous nous sommes beaucoup amusés avec les conceptions de maisons de vacances de Happy Home Paradise et la nouvelle profondeur que le DLC a ajoutée à Animal Crossing: New Horizons – mais, nous devons admettre, la plupart d’entre nous n’ont pas vraiment été aussi gadget ou aventureux avec elle.

C’est peut-être une erreur, car nous avons vu de nombreuses idées vraiment intéressantes surgir depuis la sortie du DLC il y a près d’un mois, y compris celle de l’utilisateur de Reddit u/Fair-Stranger1860 :

Au cas où ce ne serait pas immédiatement clair, c’est la chambre d’Andy de Toy Story – et cela inclut même Bo Peep, Hamm, Slinky et T-Rex qui traînent sur le tapis, ainsi que d’autres détails comme la fusée et le casque de Buzz l’Éclair, le chapeau de Woody et des bottes et le papier peint emblématique.

Avec les centaines, voire les milliers de meubles, vêtements et autres décorations supplémentaires de la mise à jour 2.0 de New Horizons, il est encore plus facile de créer une recréation relativement fidèle de votre film préféré.

Avez-vous construit des maisons de vacances à thème à Happy Home Paradise ? Faites le nous savoir dans les commentaires!