Aléatoire: il y a un œuf de Pâques Street Fighter II caché à l’intérieur (vérifie les notes) ‘Can Depalettizer’

Image : Capcom

Le large impact des jeux vidéo signifie que de petites références peuvent apparaître n’importe où. Dans les films. Pendant les émissions de télévision. Dans les livres. Ou, dans le cas de Capcom Combattant de rue II, comme écran caché sur un dépalettiseur de canettes utilisé dans l’industrie brassicole. Oui, tu l’as bien lu.

L’affiche de Reddit, RonnieBringIt, a mis en ligne une vidéo qui le montre en train de saisir une combinaison de commandes dans l’IHM (interface homme-machine) du dépallitiseur Ska Fab Nimbus et d’être récompensé par une capture d’écran du célèbre combattant en tête-à-tête de Capcom.

Image: RonnieBringIt (Reddit)

Quelle est cette machine, demandez-vous? Eh bien, voici la description, fournie par Ska Fab :

Le Nimbus combine les meilleures fonctionnalités de deux de nos machines les plus vendues pour créer un nouveau dépalettiseur à faible coût optimisé pour les petits espaces et les applications à faible vitesse. Il étend les fonctionnalités de pointe de notre conception de plateau tournant brevetée, offrant une accumulation supplémentaire et la possibilité de replier et de ranger le plateau rotatif, réduisant encore l’encombrement de la machine lorsqu’elle n’est pas utilisée. Cette innovation, combinée à la conception de l’élévateur de palettes et du balayage de couche de notre Can-i-Bus, crée un dépalettiseur de canettes compact et efficace avec une hauteur de déchargement qui permet une excellente chute des canettes et de nombreuses options d’angle de déchargement. Cette machine est essentiellement silencieuse (pas de vibreur) et nécessite un minimum d’espace sur votre atelier de production.