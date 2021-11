Aléatoire: il y a une nouvelle astuce d’évasion de guêpe dans Animal Crossing: New Horizons 2.0

Guêpes! Ils sont un mal nécessaire dans les jeux Animal Crossing, car tous ceux qui jouent depuis un moment savent qu’il y a des meubles dans les arbres, ils doivent donc les secouer. Cependant, il y a aussi des guêpes, et elles n’apprécient pas d’être secouées.

Il n’y a pas si longtemps, on a découvert que les poppers de fête faisaient se disperser les guêpes, et même avant cela, il n’y avait que la tactique à l’ancienne de « fuir ». Le problème avec les deux, c’est que vous ne finissez pas par attraper les guêpes, et ces ventouses se vendent 2 500 cloches !

Il y a une nouvelle tactique d’évasion des guêpes (avec l’aimable autorisation de l’utilisateur de Reddit u/ladywhoneverknewit) qui a été introduite avec la mise à jour Animal Crossing: New Horizons 2.0, et celle-ci vous donne le temps et l’espace pour vous mettre en valeur l’un des mauvais garçons pointus .

La Pergola est une zone sans guêpes !! de AnimalCrossing

Prenez une pergola – l’un des nouveaux articles, un grand treillis de fleurs sous lequel vous ne pouvez pas placer de meubles – et, lorsque le temps des guêpes approche, réservez-le simplement à la pergola la plus proche. Les guêpes, pour une raison quelconque, ne peuvent pas entrer. Ou… peut-être qu’elles sont simplement distraites par les fleurs. Qui sait. Ce que nous savons, c’est que vous aurez tout le temps de sortir votre filet et d’ajouter les guêpes à votre collection croissante de déchets de poche !

Au cas où vous vous poseriez la question, cela fonctionne également pour les tarentules et les scorpions, selon les expérimentateurs sur Reddit. Et vous pouvez utiliser un gazebo, si vous préférez !

Avez-vous trouvé des astuces intéressantes dans la mise à jour ACNH ? Dites-nous dans les commentaires ci-dessous!