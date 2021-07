Aléatoire : il y a une nouvelle colline à Londres, et les gens pensent que ça ressemble à Super Mario 64

« Que diable entendez-vous », nous entendons-nous dire, « par ‘une nouvelle colline’ ? » Faites-nous confiance, nous sommes aussi déconcertés que vous. Il s’avère que The Powers That Be (Westminster Council) a commandé une colline de 2 millions de livres sterling à côté de Marble Arch, pour une raison quelconque, et hier, le 26 juin, était le jour du lancement (bien que comment exactement on “lance” une colline est pas clair).

Les visiteurs, les touristes et les fans de monticule devaient payer 8 £ (HUIT ! LIVRES !) Pour avoir le privilège de gravir la petite colline, qui a apparemment été abaissée à 6,50 £ après que les gens ont calculé que chacune des 130 marches coûterait donc 6 pence à monter. . Selon des rapports joyeux, la colline était si pénible que tout le monde s’est déjà vu proposer des remboursements.

On pourrait penser que le gouvernement aurait pu comprendre que le public n’était pas très heureux de ce gaspillage potentiel de l’argent des contribuables, mais il a quand même continué; en conséquence, la colline a été dévoilée lundi, entourée de poubelles et d’échafaudages. Nous n’allons pas dire que c’est une excellente analogie pour quoi que ce soit, parce que nous ne voulons pas avoir d’ennuis, mais bon, oui.

vous ne pouvez pas me dire que le monticule de Marble Arch ne ressemble pas au premier niveau de mario 64 pic.twitter.com/Z4GqtjZqqB— joshua 🌱 (@joshcharles_21) 27 juillet 2021

C’est plutôt… polygonal, comme les gens l’ont souligné, en le comparant à Bob-Omb Battlefield, Minecraft et “PSOne graphics energy”.

Franchement, toutes ces comparaisons sont un peu trop belles à notre goût. Au moins Bob-Omb Battlefield a eu quelque chose d’amusant au sommet – apparemment, tout ce que le monticule de Marble Arch a, c’est la déception.

Les informations qui suivent le “monticule” parlent d'”un point de vue spectaculaire de 25 mètres de haut qui offre aux visiteurs une vue imprenable sur Londres et le parc”. En fait, vous ne pouvez pas vraiment voir le parc, car je suppose qu’il a été conçu en hiver et que l’été a rempli la vue d’arbres. pic.twitter.com/0c3OpRMT7J – dan barker (@danbarker) 26 juillet 2021

Mais c’est un peu comme un jeu vidéo – parce que vous pouvez y entrer et voir le fil de fer. Ça a l’air cool, mais il n’y a encore rien dedans. Apparemment, il pourrait y avoir un café dans le futur. Pour le moment, il ne s’agit que de quelques stations de désinfectant pour les mains, dans lesquelles vous pouvez essayer de tremper vos biscuits si vous êtes assez courageux.

Image : Dan Barker

Apparemment, la colline a été conçue par MVRDV, un cabinet d’architecture néerlandais, qui a promis « une nouvelle perspective du futur ». Peut-être qu’ils vont transformer tout Londres en Super Mario 64 ? La Tamise peut servir de Dire Dire Docks ; Big Ben est Tick-Tock Clock (évidemment); Cool, Cool Mountain peut être l’exposition de pingouins au zoo de Londres.

Que pensez-vous de cette colline? Faites le nous savoir dans les commentaires. Et ne vous retenez pas.