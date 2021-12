Aléatoire: la bande-annonce de Sonic 2 fait peau neuve

Image : @tripplejaz

La première bande-annonce de Sonic le hérisson 2 (le film, pas le jeu Mega Drive) a fait ses débuts plus tôt en décembre aux Game Awards et, pour la plupart, il semble avoir été accueilli avec enthousiasme par les fans – loin de la réaction à la bande-annonce du premier film.

Un fan, Joe Zavaletta, a redessiné quatre images de la bande-annonce dans un style anime, et nous devons dire qu’elles sont vraiment impressionnantes ! L’artiste, qui passe par @tripplejaz sur Twitter et est le créateur du projet de fan de Sonic Sonic Freedom, capture le moment où Sonic saute du gratte-ciel au début de la bande-annonce (ci-dessus), Sonic et Tails on the Tornado, Robuttnik avec son drones badnik, et Knuckles affichant la puissance impressionnante de ses… euh, jointures. Voir:

« Et si le Sonic Movie était un anime » Pt. 2#SonicMovie2 #juniosonic #tripplejaz pic.twitter.com/wVoPe65u72— Joe « tripplejaz » Zavaletta (@tripplejaz) 20 décembre 2021

Les images réinventées font suite à des dessins similaires réalisés à partir de la bande-annonce du premier film et capturent non seulement le look anime de Sonic tel qu’il est représenté dans les premiers matériaux du jeu et son film d’animation – sans parler de l’intro vidéo de CD sonore — mais aussi l’esprit des dessins animés des années 90 avec le flou de bombardier bleu. Le fil Twitter de Zavaletta propose également plus d’animations du hérisson, en particulier du projet Sonic Freedom, qui ont l’air tout aussi fantastiques.

Si vous avez du mal à vous souvenir de la bande-annonce du film Sonic 2, sortie plus tôt ce mois-ci, nous l’avons placée en bas de la page pour vous aider à vous rafraîchir la mémoire. Cependant, voici quelques écrans de comparaison côte à côte tirés de notre galerie de ventilation pratique qui montrent les moments capturés dans ces cadres de style anime. Nous devons dire que le cadrage 4:3 est également une excellente touche :

Images : @tripplejaz, Paramount Pictures Images : @tripplejaz, Paramount Pictures

Images : @tripplejaz, Paramount Pictures Images : @tripplejaz, Paramount Pictures

Très impressionnant, non ? On se demande à quoi pourrait ressembler un jeu entier qui a adopté ce style artistique. Ne vous méprenez pas, Sonic Frontiers a une tonne de potentiel, mais nous ne pouvons nous empêcher d’avoir les larmes aux yeux et nostalgiques lorsque nous voyons un anime Sonic avec un petit ventre rond.

Consultez notre galerie de répartition des bandes-annonces pour plus d’images, ou (re)regardez la bande-annonce complète ci-dessous si vous le souhaitez. Ce n’est pas tout à fait mauvais.

Vous êtes fan de ce style ? Allez vite dans la zone de commentaires ci-dessous et faites-le nous savoir.

