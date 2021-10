Aléatoire: la bande-annonce du «pack d’extension» de Switch Online de Nintendo est maintenant sa vidéo YouTube la plus détestée de tous les temps

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Plus tôt ce mois-ci, nous avons expliqué comment la bande-annonce de présentation de Switch Online de Nintendo pour le nouveau module complémentaire « Pack d’extension » (voir ci-dessus) avait du mal à convaincre les masses.

Eh bien, une mise à jour à ce sujet – comme l’ont souligné nos amis de VGC, c’est maintenant devenu la bande-annonce la plus détestée de la chaîne YouTube principale de Nintendo. À quel point est-ce mauvais? Eh bien, le nombre de dégoûts a maintenant dépassé 100 000, avec seulement 17 000 likes. Aïe !

Comme indiqué par la source, le précédent détenteur du record était la bande-annonce 3DS de l’E3 2015 pour Metroid Prime : Force de la Fédération – avec 11 000 j’aime et 96 000 n’aime pas. Notamment, les points de vue sur les deux sont assez différents, ce qui mérite d’être pris en considération. Federation Force a plus de 1,5 million de vues et la bande-annonce de NSO a plus d’un million de vues.

« Il convient de noter que le Nintendo Switch Online + Expansion Pack – Overview Trailer a environ 500 000 vues en moins, et a également réussi à y parvenir en seulement 16 jours. »

Ce n’est pas vraiment un lancement de bienvenue pour le « Pack d’extension » de Switch Online contenant à la fois les jeux Sega Mega Drive / Genesis et Nintendo 64. Ce service payant premium a été critiqué pour ne même pas correspondre aux normes fixées par les efforts d’émulation de la communauté. De nombreux autres joueurs affirment également avoir rencontré toutes sortes de problèmes techniques avec la bibliothèque Nintendo 64.

Que pensez-vous du niveau « Pack d’extension » jusqu’à présent ? Souhaitez-vous lui donner le pouce ? Laissez un commentaire ci-dessous.