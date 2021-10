Aléatoire: La bataille pour la suprématie alphabétique de l’eShop s’intensifie avec ‘a’

Flirt douteux avec des images protégées par le droit d’auteur, vérifiez ! (Image : Chat banane)

L’eShop est bondé, et même si votre jeu est particulièrement bon, il reste encore beaucoup de travail acharné – et un peu de chance – nécessaire pour attirer l’attention, un bouche à oreille positif et des ventes solides. Il existe des astuces pour essayer de le contourner, bien sûr, comme nous l’avons vu avec des remises folles de plus de 90%, et une stratégie un peu plus étrange semble parier sur les listes alphabétiques et les emplacements de magasin.

Récemment, nous avons eu Horloge AAA, une application ridicule tentant d’exploiter le pouvoir des mèmes Calculatrice, tout en jouant commodément au jeu de liste alphabétique.

Maintenant nous avons une, qui est en fait son nom complet. Voici la description officielle du jeu pour la sortie d’aujourd’hui (UE seulement, semble-t-il), voyez si vous pouvez comprendre la tactique.

aaaaaaaaa

aa

aa

aa

aaaa

aa

aaaaaaaaaaa

est une plate-forme 2D.

Caractéristiques:

– Gameplay de plate-forme rapide

– Surmonde de haut en bas

Laissons passer le fait que cela a été signalé par Nintendo dans le processus de soumission ; oui, faisons ça.

Ce nom est une initiative intéressante mais, contrairement à la stratégie bien établie et souvent réussie de « remises énormes », espérer apparaître en tête des recherches alphabétiques est très peu susceptible de conduire à une visibilité et à des ventes accrues. Non seulement « a » est un mauvais nom pour un produit et inefficace en ce qui concerne les moteurs de recherche, etc. Son prix est également très bon marché, mais les problèmes de nom le rendent probablement moins pertinent.

Cela ressemble vraiment à un Olimar ivre (Image: Banana Cat)

Bien que ce soit drôle à un égard, c’est aussi un problème pour la plate-forme eShop, en particulier lorsqu’il y a de nombreux jeux intrigants dans la foule qui sont si facilement manqués. Et comme vous pouvez le voir sur les écrans ci-dessus, il est difficile de prendre « a » au sérieux.

Découvrir « a » dans notre exploration hebdomadaire de l’eShop aujourd’hui nous a certainement fait remettre en question le sens de la vie et de l’univers. Espérons que sa suite « b » défiera les chances et sera un banger.

Un autre moment discutable pour l’eShop, tout compte fait, mais une navigation dans les versions de cette semaine montre de nombreux jeux sacrément bons et fascinants à découvrir. Ne cherchez pas dans l’eShop par ordre alphabétique à la recherche de pierres précieuses, cela ne se terminera pas bien.