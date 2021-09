Aléatoire : La chanson de cette publicité japonaise Metroid Dread est un banger certifié

Nintendo Japon a publié une nouvelle publicité pour Terreur Metroid et la chanson qu’elle contient semble attirer beaucoup d’attention sur les réseaux sociaux. Ne vous y trompez pas, ce n’est pas un clip fait par des fans avec de la musique populaire par-dessus, c’est en fait une publicité officielle pour la prochaine sortie de Switch.

L’utilisateur de Twitter @ScrewyClassic a noté que la publicité japonaise du jeu contenait une chanson “qui va beaucoup trop fort” – autrement connue sous le nom de “banger certifié” dans l’industrie de la musique. C’est le genre de piste que nous imaginons s’intégrer au début de l’anime. Écoute toi-même :

Malheureusement, le même utilisateur n’a pas eu de chance de retrouver la chanson. Bien qu’il y ait également eu des spéculations que cela pourrait être dans le jeu, le récent Nintendo Direct semble avoir confirmé que cette musique ne sera pas présentée :

Ouais à environ 17 minutes

[The music is not included in the game.] pic.twitter.com/FBhtVVis2o

– Gundroog (@Gunboken) 27 septembre 2021