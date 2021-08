Aléatoire: la couverture des Jeux olympiques de la BBC a été réalisée dans Unreal Engine

in

Êtes-vous un peu impressionné par les vidéos de jeux Nintendo 64 refaits dans Unreal Engine ? Pensez-vous qu’il faille viser un peu plus haut ? Peut-être serez-vous enfin heureux maintenant que la BBC vient de révéler que non seulement leur magnifique studio basé à Tokyo, qu’ils utilisent pour leur couverture des Jeux olympiques, n’est pas réellement à Tokyo – il a été entièrement réalisé dans Unreal d’Epic Games. Moteur.

Les deux présentateurs, Dan Walker et Sam Quek, ont récemment organisé une visite des coulisses de leur mensonge élaboré d’un studio. Il s’avère qu’en raison de la pandémie, la BBC n’a pas réellement envoyé ses talents à Tokyo, préférant les garder dans le bureau de Salford et créer un joli et totalement faux fond de ville japonaise sur un écran vert.

C’est vrai que c’est très impressionnant. Tant que Walker et Quek ne bougent pas trop – parce qu’ils s’accrochent à des trucs – ou portent des vêtements verts et blancs, l’illusion est complète, on dirait qu’ils sont assis dans un bureau très chic avec un sol en verre, en équilibre précaire au-dessus d’un jardin zen de sable. Ils peuvent même changer l’heure de la journée !

Walker introduit l’idée du studio réalisé dans Unreal Engine en disant: “Maintenant, si vous êtes un joueur, vous pourriez penser que cela vous semble un peu familier”, ce qui nous a un peu fait nous gratter la tête. Bien que les remakes d’Unreal Engine d’anciens jeux soient souvent reconnaissables à leur éclairage étrangement réaliste sur des personnages de dessins animés, on ne peut pas dire que le fond de Tokyo nous rappelle quoi que ce soit.

“L’ensemble est rendu dans le même moteur qui produit Fortnite”, poursuit Walker. Ah oui. Cela explique l’homme banane géant à l’horizon.

A part l’homme banane, c’est très impressionnant, avec un rendu en temps réel permettant des caméras en mouvement et une perspective ajustée à la volée, ainsi qu’un masquage virtuel qui est capable de cacher l’équipage.

Nous espérons juste que nous aurons une compétition de construction de fort lors des prochains Jeux olympiques. Ou, à tout le moins, un camée d’Ariana Grande.