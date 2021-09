Aléatoire : la gamme de jeux IKEA a l’essentiel, comme un porte-gobelet et un oreiller cervical

Image : IKEA

Alors que le terme « joueur » devient de plus en plus vague, ce qui est un signe positif que tout le monde, des jeunes enfants aux retraités, peut aimer les jeux vidéo dans le cadre de la vie tout à fait normale, l’utilisation conventionnelle de l’expression est toujours un segment du marché ciblé sans relâche par les entreprises. IKEA est un autre participant, créant une gamme de meubles de jeu qui semble se concentrer sur les jeux compétitifs centrés sur le PC, et bien sûr les streamers.

La gamme a déjà fait l’objet de lancements d’essai dans quelques pays, mais son déploiement mondial est désormais prévu en octobre. Comme suggéré ci-dessus, il cible une configuration très spécifique – beaucoup d’entre nous peuvent s’affaler dans un fauteuil ou un canapé confortable pour jouer à des jeux sur la télévision, alors qu’une grande partie de la gamme est axée sur les angles de compétition ou le streaming. C’est assez juste, même si certains membres de notre équipe ont vu les images conceptuelles et sont passés de « c’est un peu comme une salle de bain » à « c’est clairement conçu par Batman ».

Une partie du texte de présentation des relations publiques est ci-dessous :

Au total, la nouvelle gamme de jeux comprend plus de 30 produits, couvrant à la fois des meubles – des bureaux et des chaises de jeu, un bloc tiroir – et des accessoires – un porte-gobelet, un bungee pour souris, un coussin de nuque, une lampe annulaire et bien d’autres. La nouvelle gamme propose des bureaux et des chaises de jeu de différentes gammes de prix pour répondre aux besoins de différents groupes cibles.

“Nous voulons que nos produits offrent une meilleure ergonomie et de meilleures fonctions afin que les joueurs puissent devenir encore meilleurs dans ce qu’ils font sans épuiser leur corps – devenir de meilleurs athlètes, en gros.” – dit Jon Karlsson, designer IKEA.

Certains produits semblent étranges ; ce scribe n’est pas un habitué d’IKEA, il ne savait donc pas que les mains en bois étranges étaient un produit populaire, et il existe maintenant une variante épaisse pour les joueurs.

Image : IKEA

Il existe également un oreiller cervical, qui, nous le comprenons, pourrait être très utile pour les personnes souffrant de blessures ou de problèmes de confort, mais qui semble néanmoins être une inclusion étrange dans cette gamme. C’est peut-être pour simuler une sieste à mi-vol sur un voyage plus long dans Flight Simulator de Microsoft.

Image : IKEA

Comme vous pouvez le deviner, nous ne sommes pas convaincus par la gamme de jeux IKEA, mais si c’est pour vous, cela vaudra certainement le coup d’œil lors de son lancement en octobre.