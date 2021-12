Aléatoire : la glace à la vanille n’a jamais semblé plus nette que sous forme de 8 bits sur une poche analogique

Image : Frank Cifaldi

Les connaisseurs de musique de jeu et de rap seront sans aucun doute au courant de Rap Quête, un titre Game Boy malheureux avec le titre provisoire « Rap City » qui présentait à l’origine le rappeur des années 90 Vanilla Ice avant que les problèmes de droits ne signifient que sa musique ne pouvait pas être utilisée. Comme nous l’avons signalé précédemment, Equilibrium Software a terminé le travail sur le jeu et l’a soumis à Nintendo, bien qu’il n’ait jamais été publié.

Avance rapide après les « gigaleaks » de Nintendo de 2020/21 – lorsqu’une multitude de documents de développement internes historiques liés à Nintendo ont été divulgués sur Internet et que la vérification du lot de pré-sortie Rap Quest ROM a trouvé son chemin en ligne – et toute personne disposant d’une connexion Internet et les moyens d’écrire sur un chariot Game Boy vierge peuvent jouer au jeu avec une fidélité améliorée au pixel près sur l’une de ces jolies nouvelles poches analogiques.

Comme l’a souligné le développeur, l’historien du jeu et le bon œuf de jeu complet Frank Cifaldi, Vanilla ‘Cool Q’ a l’air incroyablement net sur l’écran super net de l’Analogique Pocket. Observez, si vous voulez, le plus plat des sommets :

Ils ont d’abord fait un jeu Vanilla Ice, puis ils en ont retiré son nom, puis il a été annulé, puis quelqu’un l’a volé à Nintendo dans un cybercrime, puis je l’ai mis sur une cartouche de développement ukrainienne et l’ai joué sur un haut de gamme de 250 $ Clone de Game Boy pic.twitter.com/WBF19Z4bqs— Frank Cifaldi (Sans licence).nes (@frankcifaldi) 20 décembre 2021

Si vous vous posez des questions sur le jeu, il vous met dans la peau du plus grand rappeur du monde dans une quête pour sauver la musique rap elle-même en battant des voyous et en trouvant des disques cachés autour de chacune des cinq scènes urbaines du jeu. GameBoyle entre dans les détails dans la vidéo ci-dessous si vous êtes impatient d’en savoir plus.

Pour nous, nous ne pouvons pas arrêter de zoomer sur les cheveux de Cool Q – plus nous en faisons, plus nous apprécions le magistral pixel art impressionniste exposé ici. C’est vraiment très sympa. Agréable. De bébé.

