Aléatoire: la mise à jour d’Animal Crossing d’aujourd’hui n’ajoute pas une chaise Froggy, mais six chaises Froggy

Comme vous l’avez peut-être déjà vu, la mise à jour gratuite majeure de cette semaine pour Animal Crossing: New Horizons est tombée un jour plus tôt. Pourquoi? Qui sait… Mais merci, Nintendo !

Quoi qu’il en soit, alors que l’ajout de Brewster, Kapp’n, Gyroids, la cuisine et plus encore sont les bienvenus, il y a un autre ajout important maintenant disponible dans le jeu : Froggy Chair. Oui, la sensation des mèmes sur Internet est de retour et comme une bonne surprise, il existe plusieurs modèles que vous pouvez parsemer dans votre maison.

Comme vous pouvez le voir grâce à ce tweet de Nintendo Wire, il y a six designs au total – une fois que vous avez une chaise Froggy en votre possession, vous pouvez la personnaliser pour qu’elle corresponde au style que vous avez choisi :

Voici toutes les couleurs de chaise grenouille disponibles dans le #AnimalCrossingNewHorizons Ver. mise à jour 2.0 ! pic.twitter.com/r5YlBKjcf1 — Nintendo Wire (@NinWire) 4 novembre 2021

Allons-nous avoir ces six mauvais garçons alignés au centre de notre salon ? Vous pariez que nous le sommes.

Assurez-vous de mettre à jour votre jeu dès que possible pour profiter de toutes les nouvelles fonctionnalités de la version 2.0.0.