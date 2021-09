Aléatoire : la nouvelle bande-annonce de Pokémon Diamond & Pearl confirme ce que nous savions tous sur Bidoof

Bidoof est un mème. Il est un phénomène. D’où vient l’amour pour ce petit castor bizarre ? Il n’a certainement pas toujours été aussi populaire, et il n’est pas vraiment un bon Pokémon.

Une grande partie de la renommée de Bidoof est due à sa nature d'”esclave HM” – le terme non officiel (et un peu méchant) utilisé pour décrire un Pokémon que vous gardez dans votre groupe spécifiquement pour apprendre tous les mouvements utiles du monde réel dans le Jeu. Après tout, vous ne voulez pas que votre Pokémon de championnat ait à apprendre un mouvement comme Flash ou Rock Smash – ils peuvent être essentiels pour traverser le monde, mais ce sont des pantalons absolus au combat.

Bidoof – ou plus précisément, son évolution Bibarel – peut apprendre Cut, Strength, Rock Smash, Rock Climb et même Surf et Waterfall, car les castors peuvent nager. C’est six des huit HM dans Diamond and Pearl ! Et enfin, Nintendo et The Pokémon Company ont eux-mêmes confirmé la place de Bidoof dans nos cœurs en tant que gars que nous gardons autour parce qu’il est utile en le présentant dans ce rôle dans une bande-annonce officielle.

Nous voyons notre garçon castor être habitué à couper, surfer et grimper, même s’il y a des tonnes d’autres Pokémon qu’ils auraient pu utiliser pour montrer ces mouvements.

Bien sûr, c’est loin d’être la première fois que The Pokémon Company prodigue de l’amour à Bidoof. Ils ont créé une fancam pour le poisson d’avril, organisé une journée Bidoof avec des prix et des produits Bidoof spéciaux, et Bidoofified Pokémon GO pour le célébrer.

C’est l’année de Bidoof, et nous ne nous plaignons certainement pas. Tous saluent le bourreau de travail sous-estimé de Pokémon Diamant et Perle.

Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl apporteront Bidoofery de nouvelle génération sur Nintendo Switch le 19 novembre 2021… mais malheureusement, il n’y a pas de Nintendo Switch édition Bidoof spéciale pour correspondre à celles de Dialga et Palkia.

…Encore.