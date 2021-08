Aléatoire: la nouvelle gamme de bijoux Pokémon comprend un Wooloo qui roule réellement

in

La société qui a fabriqué cette bague Elder Scrolls très chère il y a quelques mois est de retour avec une nouvelle collection de colliers sur le thème de Pokémon, réalisés en collaboration avec de vrais Pokémon. L’entreprise, c’est. Pas de vrai Pokémon. Ceux-là n’existent pas.

Vous aurez le choix entre trois nouveaux Pokémon : Ponyte galarienne, le cheval de barbe à papa préféré de tous ; Laine, le mouton préféré de tous après Mareep ; et Lapras, le préféré de tous… plésiosaure ?

Nous voulons souligner, cependant, la meilleure partie de cette collection : le Wooloo roule réellement, grâce à être empalé sur un mécanisme de rotation.

Tous les colliers sont en argent sterling et en émail, avec des fermoirs à pince de homard et des chaînes torsadées de 20 pouces, et chacun coûte 100 $.

La gamme de bijoux Pokémon existante de RockLove comprend également des breloques en argent plus subtiles, des visages Pikachu plaqués or 18 carats pour célébrer le 25e anniversaire de la série et des boucles d’oreilles Mudkip, car nous gardons apparemment un troupeau de mudkipz.

Lequel porteriez-vous fièrement sur votre clavicule ? Faites le nous savoir dans les commentaires!