Aléatoire: la peinture murale ultime de Smash Bros. semble exceptionnelle en tant qu’abat-jour imprimé en 3D

Image : Aphamus Prime

Sora étant le dernier combattant à arriver dans Super Smash Bros. Ultimate, l’immense fresque murale sans cesse croissante mettant en vedette tous les combattants du jeu est enfin terminée. Le patron de Smash Bros, Masahiro Sakurai, a récemment affiché une impression de la pièce finie sur son mur, et nous, ici, chez Nintendo Life Towers, avons la même image que notre fond d’écran, fièrement répartie sur deux moniteurs. Il est assez grand pour gérer bien plus que deux maigres écrans que nous avons, et cela a été un facteur non négligeable dans notre désir d’un de ces moniteurs ultra-larges sophistiqués.

Un fan artistique du bagarreur croisé pour mettre fin à tous les bagarreurs croisés a décidé d’imprimer en 3D la peinture murale finalisée sous forme de lithophane et d’afficher l’œuvre d’art enroulée autour d’une lampe sous la forme d’un abat-jour extrêmement impressionnant mettant en vedette chacun des frères Smash.

Comme indiqué sur reddit, il a fallu près de cinq jours à AlphamusPrime pour imprimer en 3D la fresque ayant créé le fichier Lithophane Maker. Nous pensions avoir une impression pour notre mur, mais c’est certainement une alternative élégante si vous manquez d’espace mural ou si vous voulez quelque chose d’un peu plus sobre autour de votre humble demeure amoureuse de Smash.

Vous pouvez obtenir l’effet général dans l’image ci-dessus, mais consultez le bref clip Youtube ci-dessous pour une expérience complète à 360 degrés :

Bien, hein ? Faites-nous savoir ci-dessous si vous avez des idées sur la meilleure façon d’afficher la fresque épique terminée autour de votre maison.