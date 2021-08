Aléatoire: la tour Goomba de Super Nintendo World est tombée, déclenchant une enquête officielle

La tour Goomba en question. (Photo : Nintendo)

Si vous avez vu les photos et les vidéos de Super Nintendo World au Japon, ou surtout si vous avez eu la chance de vous rendre visite, vous aurez sans aucun doute vu tous les jolis modèles et décorations sur le thème de Super Mario disséminés dans le parc. . Malheureusement, plus tôt cette semaine, l’une de ces décorations a un peu dégringolé, suspendant le déroulement de la journée et lançant une enquête.

Une tour Goomba, située au-dessus du manège Yoshi du parc, serait tombée de son affichage élevé le 9 août. Heureusement, la tour est tombée dans une zone du parc inaccessible aux visiteurs, ce qui signifie que personne n’a été blessé – à l’exception des Goombas, vraisemblablement.

Il n’y a aucune séquence de l’incident en cours, mais l’utilisateur de Twitter @tatata77747890 a partagé un clip du personnel du parc ramassant la tour Goomba tombée (et très lourde) et l’enlevant. Vous pouvez voir que les visiteurs sont assis patiemment sur le manège Yoshi pendant que cela se produit, qui a été temporairement interrompu pendant l’évacuation de Goomba :

??

ヨッシー休止中#USJ#マリオランド pic.twitter.com/UzPjuJeKEB— tatata☠️ (@tatata77747890) 9 août 2021

Le raisonnement derrière la chute de la tour Goomba est inconnu, bien que des vents violents affectaient la région à l’époque. Livedoor (japonais) rapporte qu’Universal Studios Japan enquête sur la cause de l’accident.