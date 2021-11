Aléatoire: l’ancien président de Nintendo America, Reggie, anime un panel Xbox

Reggie Fils-Aimé a fait toutes sortes de choses depuis qu’il a pris sa retraite de son poste de président de Nintendo of America en 2019, et son dernier concert temporaire vaut la peine d’être regardé si vous aimez découvrir l’histoire de l’industrie du jeu vidéo.

L’homme qui s’est fait un nom au cours de la génération DS et Wii de Nintendo s’est vu confier la tâche de modérer – ou devrions-nous dire d’héberger – un panel Xbox spécial axé sur le passé, le présent et l’avenir. Le panel lui-même comprend des histoires des amis et concurrents de Reggie dans l’industrie, Robbie Bach, Peter Moore, Bonnie Ross et Ed Fries.

« Alors que nous commémorons le 20e anniversaire de la Xbox, nous revenons sur la façon dont un groupe passionné de renégats de Microsoft a utilisé sa créativité et son innovation pour repousser les limites traditionnelles du jeu et établir la Xbox comme un acteur dominant de l’industrie. Ces pionniers de l’industrie partagent leurs histoires personnelles et d’expériences – se remémorer le passé et se tourner vers l’avenir. La discussion est animée par l’ancien président et directeur général de Nintendo of America Reggie Fils-Aimé et met en vedette les visionnaires Xbox Robbie Bach, Ed Fries, Peter Moore et Bonnie Ross. «

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Comment pensez-vous que Reggie est allé sur ce panel? Avez-vous aimé le revoir? Laissez un commentaire ci-dessous.