Aléatoire: le compositeur de Metroid Prime Hunters réfléchit aux moments stressants de Nintendo

Lawrence Schwedler a passé plus de 13 ans chez Nintendo Software Technology en tant que directeur audio, composant de la musique pour des jeux comme Metroid Prime Hunters sur DS, Wave Race: Blue Storm sur GameCube, Pokémon Puzzle League sur N64 et même la série Chibi Robo.

Alors que c’était apparemment « super et heureux » la plupart du temps, dans une récente interview avec le podcast Kiwi Talkz, il a reconnu à quel point son travail chez Nintendo était également l’un des moments les plus stressants de sa vie – en raison des pressions, des attentes et d’autres facteurs en jeu comme le syndrome de l’imposteur.

D’un autre côté, Schwedler a également eu des moments où il ne le ressentait pas vraiment et avait l’impression que son jeune moi n’aurait pas été heureux de son état d’esprit alors qu’à l’époque, il avait le « travail le plus cool du monde « . Voici exactement ce qu’il avait à dire :

« la façon dont j’ai parlé de ma carrière chez Nintendo, ça a l’air génial et heureux, c’était l’un des moments les plus stressants de ma vie, et ce n’était pas que amusant, et il y avait des moments où je me sentais juste comme « qu’est-ce que je fais ici »… Je suis sûr que vous avez entendu parler du syndrome de l’imposteur, où vous vous sentez, où vous vous dites « oh mon Dieu, qu’est-ce que je fais ici, je ne peux pas faire ça, ils pensent que je suis quelque chose que je ne suis pas »…presque tous les artistes doivent y faire face…à l’autre bout il y avait du genre »Je n’aime plus ça, je ne suis juste pas défié, nous’ tu fais juste une autre suite… » et tu te gifles parce que tu réalises que si ton ancien moi d’il y a 20 ans t’entendait maintenant, tu dirais juste regarde je vais t’emmener dans le jardin et je vais te tirer dessus, parce que vous avez le travail le plus cool du monde, mais ce n’est pas toujours le travail le plus cool du monde… Je pense que c’est un processus plus organique que nous devons continuer à nous battre pour ce que nous aimons et devons continuer à nous réinventer et apprendre de nouvelles choses. »