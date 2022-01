Aléatoire: le concept de « PlayStation Portable de nouvelle génération » créé par des fans imagine un monde où Sony affronte Nintendo (encore)

Image : Andrea Gallarini et Nicola Pezzotti

Vous vous souvenez du choc de l’entrée de Sony sur le marché des ordinateurs de poche avec la PSP ? De nombreux experts ont prédit que l’élégante console sonnerait le glas de la domination de Nintendo dans le secteur des portables, et bien que la PSP ait sans aucun doute été un succès commercial, cela n’a pas suffi à renverser la DS de Nintendo, qui s’est vendue à 154,02 millions d’unités dans le monde (par rapport à les 82 millions d’unités estimées de la PSP).

Le successeur de Sony, la PS Vita, était beaucoup moins populaire, avec des ventes estimées entre 10 et 15 millions – un fait qui a vu le géant japonais de la technologie se retirer de l’arène des ordinateurs de poche pour concentrer ses énergies sur sa gamme de consoles de salon – qui, basée sur sur les performances robustes de la PS4, était une sage décision.

Depuis lors, Nintendo a consolidé ses activités domestiques et portables en une seule plate-forme, le Switch, qui se rapproche de 100 millions d’unités vendues depuis 2017. Compte tenu de l’état actuel du marché, il est très peu probable que Sony envisage de s’aventurer à nouveau dans les ordinateurs de poche ( et la Switch est-elle même une console portable « correcte » ?), mais les concepteurs Andrea Gallarini et Nicola Pezzotti ont concocté des rendus conceptuels qui montrent à quoi pourrait ressembler une PlayStation Portable « nouvelle génération ».

Images : Andrea Gallarini et Nicola Pezzotti

Bien sûr, l’unité emprunte de nombreuses idées au Switch – y compris une station de chargement sans fil qui voit la console glisser horizontalement plutôt que verticalement – ​​et la conception globale est très proche de celle de la machine de Nintendo. Bien que ce système de rêve ne semble pas s’ancrer physiquement avec le téléviseur, il dispose d’une connectivité qui permet aux joueurs de lancer le jeu sur leur téléviseur sans fil, permettant à une personne de jouer sur la console tandis que l’autre prend un contrôleur DualShock et utilise l’écran principal du téléviseur.

Bien que ces rendus ressemblent certainement à la pièce et puissent facilement être confondus avec des photos officielles de Sony, il est peu probable que la « PlayStation Portable 2022 » devienne une réalité de si tôt.