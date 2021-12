Aléatoire: Le concert Steve Aoki x Sonic est une façon étrange de passer une heure

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Cela a été une année pour Sonic the Hedgehog, maintenant âgé de 30 ans et peut-être en train de perdre une étape – après les grands 3 et 0, tout est en descente [Wait, are you having a midlife crisis? Ed]. L’itération Switch de Sonic Colors Ultimate aurait certainement pu être meilleure, mais nous dirions que la Sonic 30th Anniversary Symphony était un véritable point culminant et un véritable délice – elle est même sur Spotify dans toute sa splendeur.

Pour chaque high, les fans de Sonic savent qu’il doit y avoir un low, selon les goûts bien sûr. SEGA s’est associé à Steve Aoki pour un concert croisé que vous pouvez voir en haut de cette page ; c’est essentiellement Aoki qui fait un concert normal devant un écran vert avec des arrière-plans Sonic animés douteux. Si vous regardez nativement sur YouTube, il existe une option pour déplacer la caméra, et elle prend en charge la VR si vous avez l’équipement.

Mis à part quelques petits hochements de tête musicaux Sonic, c’est surtout Aoki qui fait son truc, comme nous l’avons suggéré, alors prenez-en ce que vous voulez.

Pour notre argent, le concert symphonique (qui avait également des sets impressionnants de Tomoya Ohtani Band et Crush 40) est la bien meilleure option, ci-dessous pour votre plus grand plaisir.

Que fera SEGA dans cinq ans pour le 35e anniversaire ? Nous sommes à la fois terrifiés et intrigués par les possibilités.