Ouah si…? Imaginez simplement les possibilités… (Image : @eternalflamebry)

Le dernier jeu de Wario est sorti cette semaine, et comme vous l’avez peut-être déjà vu, il en a fait savoir au monde entier.

Les fans ont également célébré l’arrivée de WarioWare : rassemblez-vous ! sur les réseaux sociaux avec des fan art et plus encore. Bien qu’il existe toutes sortes de créations, l’une des plus remarquables du lot est une recréation de la nouvelle série animée Disney + de Marvel Et si…? avec Wario.

Et si…?, si vous ne le connaissez pas, reprend des histoires majeures de l’univers Marvel et imagine ce qui aurait pu se passer si les personnages avaient été remplacés par d’autres et que l’histoire se jouait différemment. Voici la prise sur le thème de Wario, gracieuseté du graphiste @eternalflamebry :

Alors que nous célébrons aujourd’hui le nouveau jeu #Wario #WarioWare, réfléchissons à la question « WAH si… » pic.twitter.com/Yoe3gYawQB— xeternalflamebryx (@eternalflamebry) 10 septembre 2021

Comme vous pouvez le voir, il existe de nombreux scénarios “et si” pour Wario et co – le plaçant dans Super Smash Bros. Mêlée en tant que personnage jouable, Ashley dans la gamme Mario Kart, ajoutant Waluigi à la série WarioWare et créant même un F-Zéro référence (nous pensons) – imaginer Waluigi comme le capitaine Falcon.

Avez-vous déjà rêvé de scénarios similaires sur le thème de Wario ? Qu’aimeriez-vous voir ensuite de lui, maintenant que son nouveau jeu est terminé ? Laissez un commentaire ci-dessous.