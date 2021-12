Aléatoire: Le jeu original Sonic The Hedgehog arrive sur Tesla

Image : SEGA

Sonic l’hérisson a 30 ans cette année et pour célébrer son jeu original, il sort sur Tesla.

Oui, c’est vrai – Sega a annoncé un partenariat avec le constructeur de voitures électriques pour proposer la sortie originale du jeu vidéo Sonic en tant que divertissement embarqué sur la plate-forme Tesla Arcade.

Préparez-vous, fans de Sonic ! SEGA vient d’annoncer un partenariat avec Tesla pour apporter Sonic le hérisson 1 , le jeu qui a tout déclenché, à la console de jeu embarquée de Tesla pour les modèles existants et nouveaux. Les passagers se transforment en joueurs alors qu’ils courent à la vitesse de l’éclair à travers des zones classiques pour vaincre les ennemis dans le but de sauver le monde du mal Dr Eggman, le tout dans le confort de leur propre voiture !

SEGA est ravi de s’associer à Tesla pour intégrer ce titre emblématique de Sonic à sa vaste bibliothèque de jeux. Sonic the Hedgehog 1 sera disponible dans tous les modèles Tesla du monde via l’écran d’affichage intégré en conjonction avec un contrôleur portable connecté via les ports USB de la voiture. Maintenant, peu importe où vous voyagez, Sonic peut vous accompagner !