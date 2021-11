Xbox, comme vous l’avez probablement déjà entendu, célèbre actuellement son 20e anniversaire. Il a parcouru un long chemin au cours des dernières décennies, et dans le cadre de cette étape importante, il a disparu et a créé un musée virtuel, que certains utilisateurs et points de vente appellent un « métavers » où vous courez comme un avatar dans un monde 3D et regardez l’histoire de l’entreprise.

Il ne s’agit pas seulement de passer sous silence l’histoire de la Xbox. Le bon, le mauvais et le laid sont là – allant des annulations de certains studios au tristement célèbre anneau rouge de la mort qui est devenu un problème pour l’entreprise au cours de la génération Xbox 360.

Une reconnaissance accrocheuse que nous ne pouvions pas manquer est la mention de Microsoft et Xbox tentant d’acquérir la Nintendo au printemps 2000. Oui, c’est effectivement allé là-bas – voici un aperçu de ce que vous verrez dans le musée virtuel de Xbox et vous pouvez trouver dès le début de l’histoire originale de la Xbox.

Image : Xbox/Nintendo Life

C’est vraiment intéressant de voir qu’il a été choisi pour inclure cette histoire particulière. Pour les fans de Nintendo, le véritable coup dur, en fin de compte, a été lorsque Microsoft a acheté Rare en 2002 – qui a commencé avec des exclusivités Xbox telles que Attrapé par les Ghoulies et de nos jours, ils sont surtout connus pour le jeu de pirates sandbox désormais brillant, Mer des voleurs.

Lorsque les gros titres ont fait surface l’année dernière au sujet des représentants de Nintendo se moquant de la proposition d’acquisition de Xbox, plus tard, Robbie Bach – l’ancien directeur général de Xbox – a ajouté un peu de contexte à l’histoire originale, expliquant comment le géant de la technologie cherchait simplement des partenaires tout en explorant « sous tous les angles » et Nintendo était évidemment situé en face des propres bureaux de Microsoft à Redmond, Washington.

Si vous souhaitez visiter vous-même le musée du 20e anniversaire de Xbox et voir cette partie de son histoire, il vous suffit d’ouvrir le lien suivant : musée.xbox.com, et vous n’avez même pas besoin d’être abonné Xbox. Bien sûr, si ces pourparlers se déroulaient peut-être un peu différemment, qui sait ce qui aurait pu se passer. Aujourd’hui, Xbox et Nintendo entretiennent de bonnes relations et hier encore, l’ancien président de Nintendo of America, Reggie, a organisé un panel Xbox officiel, qui vaut la peine d’être regardé.

Que pensez-vous de la reconnaissance par Xbox de cette partie de son histoire ? Comment pensez-vous qu’une acquisition comme celle-ci aurait pu se dérouler si elle avait reçu le feu vert ? Laissez vos propres pensées ci-dessous.