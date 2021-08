Aléatoire: le mode 3D caché de SNES Title HyperZone peut être joué avec des lunettes 3D

Image : Laboratoire HAL

HAL Hyperzone est l’un de ces titres SNES qui n’a pas enflammé le monde au moment de sa sortie mais a néanmoins construit un culte dans les années qui ont suivi sa sortie. Une grande partie de l’attrait du jeu réside dans son utilisation innovante des effets du mode 7 pour présenter une impression réaliste de mouvement 3D, mais HAL avait l’intention de rendre l’impact visuel encore plus prononcé.

Vous voyez, HyperZone contient un support 3D stéréoscopique, mais il ne peut être activé qu’en entrant un code de triche et Nintendo n’a jamais eu le temps de libérer le matériel nécessaire pour faire fonctionner cet effet. Ce type de supercherie visuelle nécessite un ensemble de lunettes à «obturateur actif» comme celles sorties pour la Famicom 8 bits au Japon, il se pourrait donc que Nintendo ait initialement prévu de sortir une paire pour la SNES, mais ne l’a jamais fait.

Cependant, il est en fait possible de jouer à HyperZone en véritable 3D – mais pour ce faire, vous aurez besoin de beaucoup d’équipement.

@retronauts @gamespite, il est en fait possible de faire l’expérience du mode Hyper Zones 3D si vous avez des lunettes FC 3D, un FC et sfc/snes. Démarrez n’importe quel jeu FC prenant en charge les lunettes 3D, puis activez les volets. Passez au SFC/snes avec le code activé et profitez-en. Peut confirmer que cela fonctionne. – Shwink (@sleepythinkr) 24 août 2021