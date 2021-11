Aléatoire: le modèle Zero Suit Samus de Metroid Dread est plutôt détaillé de près

Image : Nintendo / via YouTube (crédit BeardBear)

Si vous avez été tué par quelque chose qui n’est pas un robot EMMI dans Terreur Metroid, alors vous avez probablement vu l’animation Zero Suit Samus qui suit. Bien que cela puisse ne pas sembler beaucoup en mouvement, c’est en fait plutôt détaillé.

Un individu connu sous le nom de « Finalizer » a partagé ces découvertes sur Twitter, après avoir passé au crible les fichiers de jeu de l’exclusivité Switch.

à titre de comparaison, la combinaison zéro d’autres M pic.twitter.com/tIXoiFtGVq— Finalizer (@Finalizer14) 6 novembre 2021

Non seulement y a-t-il des changements au modèle par rapport au modèle Metroid: Autre M version de Samus (talons plus courts, pas d’étui d’arme, etc.), mais il y a aussi apparemment environ 14 000 polygones pour un modèle qui n’a environ que deux secondes de temps d’écran. Bien que, si vous avez joué à Dread, vous avez probablement vu cet écran un peu plus longtemps que cela…

La même source note également un changement sur le visage du personnage – l’ajout d’une texture « blush ». Voici un examen plus approfondi :

14 000 polys pour un modèle qui a 2 secondes de screentime, basé sur MercurySteam 😎

se demandait si ses pommettes étaient un peu plus hautes que ses autres modèles, mais il semble que ce n’était qu’une texture de blush pic.twitter.com/EDtP9fJsMj— Finalizer (@Finalizer14) 6 novembre 2021

Et voici à quoi ressemble ce modèle particulier en mouvement :

elle explose pic.twitter.com/LYurEA1y53— Finalizer (@Finalizer14) 7 novembre 2021

Et voici notre propre capture d’écran directement du jeu, juste avant l’écran « Game Over »:

Image : La vie de Nintendo

Que pensez-vous de la dernière version de Zero Suit Samus ? Partagez vos pensées ci-dessous.