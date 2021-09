Aléatoire : le navigateur Nintendo DS est en vente, vous pouvez donc désormais utiliser Internet où que vous soyez

Image : wikiHow

Imaginez le monde à portée de main ! Imaginez, pouvoir consulter MySpace et télécharger une copie piratée de pieds heureux en seulement 35 heures, le tout depuis le confort de votre lit ! N’imaginez plus, car avec le navigateur Nintendo DS, vous pouvez faire tout cela et bien plus encore — et il est en vente pour seulement 26,38 $ !

La DS et la DS Lite n’avaient pas assez de mémoire pour charger des pages Web, donc chaque copie du navigateur DS était livrée avec une extension Memory Pak de 8 Mo, que vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessus. Sans cette extension, le jeu (ou, euh… l’application ?) ne fonctionnera pas.

Nous ne pouvons pas vraiment vous recommander d’acheter et d’utiliser ceci, au cas où vous penseriez que cela pourrait être un bon moyen d’accéder à Internet – le navigateur DS a d’énormes problèmes de sécurité, il a du mal à charger les images, il insiste pour tout formater dans une colonne très étroite, et au cas où vous ne pourriez pas déjà deviner, les 8 Mo de mémoire supplémentaires ne sont pas suffisants pour charger… enfin, la plupart des sites Web modernes.

Comme l’explique la vidéo ci-dessus, cependant, il peut être utilisé pour le homebrewing – et c’est plutôt cool de posséder “une copie papier d’un navigateur Web”.

Le navigateur Nintendo DS coûte 26,38 $ sur Amazon https://t.co/xtMEutwDns #ad pic.twitter.com/OLtivKuzof— Wario64 (@Wario64) 31 août 2021

Si rien de tout cela ne vous dérange et que cela ne vous dérange pas de dépenser 26,38 $ sur quelque chose que vous pouvez obtenir gratuitement sur à peu près n’importe quel appareil de votre maison, alors bonne nouvelle ! Le navigateur Nintendo DS est actuellement en vente sur Amazon.com. Il est également largement disponible sur eBay pour environ 5 à 10 $, mais la version Amazon est officielle de Nintendo. Vous seriez idiot de ne pas vous lancer dans ce nouvel engouement pour Internet, n’est-ce pas ?

