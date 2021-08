Aléatoire: le nouveau joueur Pokémon Snap construit son propre contrôleur de caméra gyroscopique

Image : BigRig crée

Si l’histoire du « jouet Pokédex transformé en une Nintendo DS entièrement fonctionnelle » ne vous a pas tout à fait plu, que diriez-vous d’un contrôleur de caméra DIY entièrement construit à partir de zéro ?

Oui, l’utilisateur de YouTube BigRig Creates est allé de l’avant et a créé son propre contrôleur inspiré de la caméra trouvée dans New Pokémon Snap on Switch. Ce n’est pas seulement pour le spectacle, cependant – cette chose utilise des commandes gyroscopiques pour reproduire ce qu’un jeu Pokémon Snap aurait pu ressentir sur Wii U. Eh bien, en quelque sorte…

L’appareil photo lui-même a été imprimé, apprêté et peint en 3D, et présente un design similaire à celui de l’appareil photo Labo de Nintendo. En plaçant les contrôleurs Joy-Con à l’intérieur de la construction imprimée en 3D et en les connectant à un outil tiers, BigRig Creates a pu faire tourner la caméra vers le haut, le bas, la gauche et la droite avec un contrôleur et zoomer avec l’autre. Vérifiez-le:

C’est une excellente idée en théorie, mais comme vous pouvez le voir, cela n’a pas fonctionné aussi bien que prévu. Pourtant, le projet lui-même était une idée géniale et digne de nos applaudissements. Et avouons-le – si Nintendo en sortait un, nous en achèterions absolument un.

Merci à Rajib pour le conseil !