Aléatoire: le port PC de Super Mario Bros. 3 de John Romero se retrouve sur une disquette dans un musée

Vous vous souvenez peut-être il y a quelques années, lorsque le développeur de jeux vétéran et légende de DOOM, John Romero, a publié une vidéo d’une démo de port PC de Super Mario Bros. 3 initialement conçue comme un pitch pour Nintendo en 1990. Eh bien, la démo complète est maintenant disponible. dans un tas de données données au Strong National Museum of Play aux États-Unis.

L’équipe qui allait devenir id Software (de tremblement de terre, Wolfenstein, et Perte renommée) a produit cette preuve de concept il y a plus de trente ans dans l’espoir que Nintendo obtiendrait une licence pour un port PC officiel. Bien que le détenteur de la plate-forme ait rejeté la proposition, la démo elle-même est un morceau de codage impressionnant et une copie se trouve maintenant dans les archives de l’institution susmentionnée.

Comme détaillé par Ars Technica, Andrew Borman – conservateur des jeux numériques au musée – a découvert le prototype sur une disquette enfouie dans une collection de logiciels qui avait été donnée il y a quelque temps. Apparemment, la personne qui a fait un don « était un développeur de jeux, mais ils n’ont pas travaillé sur ce terrain, recevant à la place [it] pendant leur travail”.

Alors pourquoi une démo rejetée d’un port PC de Super Mario Bros. 3 est-elle significative ? Eh bien, jusqu’à présent, la vidéo de John Romero (intégrée au bas de la page) était la seule preuve publique de son existence – bien qu’elle soit mentionnée dans le document de David Kushner. Maîtres du Destin – il est donc important de l’archiver et de le rendre accessible aux chercheurs, surtout compte tenu de l’importance du jeu source et des membres de l’équipe qui y ont travaillé.

La démo est également un exemple de l’ingéniosité de programmation de John Carmack et affiche le défilement d’écran fluide familier aux fans de plate-forme sur console, mais quelque chose que les jeux PC de l’époque ont eu du mal à reproduire.

Comme Borman le dit à Ars Technica, la démo est loin d’être un produit fini et “manque de nombreuses fonctionnalités et finitions qui auraient été vues si les développeurs avaient pu travailler avec Nintendo” mais pour un prototype fabriqué à l’origine, comme Romero l’a dit à Polygon, dans ” une semaine, après le travail, et le week-end tous les deux jours”, c’est un accomplissement incroyablement impressionnant et un morceau important de l’histoire du jeu vidéo.

C’est bien de savoir qu’il est maintenant dans un musée auquel il appartient.

