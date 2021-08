Aléatoire : le rappeur Soulja Boy prétend qu’il possède Atari, Atari n’est pas d’accord

in

Image : Atari

Ah, la saga de Soulja Boy. En 2018, le rappeur a apparemment attiré l’attention juridique de Nintendo pour avoir vendu des consoles de jeux contrefaites qui étaient pré-chargées avec des centaines de ROM sans licence, mais, malgré le fait qu’il ait dû fermer son site et “se mettre en place” (ses mots, pas le nôtre), Soulja Boy est depuis revenu à la mêlée avec des appareils tout aussi louches – y compris son effort le plus récent, le TRDR Pocket, qui est, en fait, basé sur un ordinateur de poche existant appelé Retroid Pocket.

Comme si se salir les mains avec des appareils d’émulation à bas prix ne suffisait pas, le rappeur – de son vrai nom DeAndre Cortez Way – affirme désormais posséder l’une des marques les plus célèbres dans le monde du jeu vidéo.

Soulja Boy (@souljaboy) annonce qu’il est le nouveau propriétaire d’Atari et qu’il va vendre sa société de jeux pour 140 millions de dollars. pic.twitter.com/DKg3Ni3XVr— THHGURU (@THHGURU1) 19 août 2021

Ce mercredi, Soulja Boy a sauté sur son flux Instagram Live (vêtu d’une chemise Atari et d’une casquette de baseball, naturellement) et a déclaré qu’il avait signé un accord avec Atari et qu’il était désormais le propriétaire de facto de l’entreprise :

“… ils m’ont signé un accord chez Atari. Bravo à Atari, à tout le personnel, je suis sur le point de réorganiser l’entreprise, nous allons amener Atari au niveau supérieur… Je suis maintenant propriétaire de Atari Je suis propriétaire de la société de jeux vidéo Atari.

Ils étaient vraiment fiers de moi et de ce que j’ai fait avec la console Soulja Boy Game, vous savez ce que je dis. J’ai fait exploser Soulja Boy Game. Nous sommes sur le point de vendre la société pour, genre, qu’est-ce que c’était, 100… Je pense que je vais obtenir 140 millions de dollars… Je reçois enfin 140 millions de dollars de Soulja Boy Game, alors… Atari a tendu la main et Je viens de signer un contrat avec Atari… J’ai signé deux contrats avec Atari… Je suis le propriétaire. Le premier rappeur à posséder une société de jeux vidéo. Nous allons passer au niveau supérieur… comme nous l’avons fait avec Soulja Boy Game.”

Comme on pouvait s’y attendre, le compte Twitter d’Atari a démystifié l’affirmation presque instantanément, soulignant que Wade Rosen est toujours le PDG de la société :

Nous savons que le PDG d’Atari est un travail de rêve, mais cet honneur appartient à Wade Rosen — Atari (@atari) 20 août 2021

Le fait est que Soulja Boy, propriétaire d’Atari, est à peu près crédible si l’on considère les entreprises dans lesquelles l’incarnation actuelle de la société a été impliquée. Quelqu’un a-t-il envie de séjourner dans un hôtel Atari ?

En plus d’écrire de la musique et de vendre des consoles de jeux vidéo bon marché, Soulja Boy a sa propre marque de mode et vend même du savon.