Aléatoire : le record du monde actuel de Speedrun pour Metroid Dread a pris moins d’une heure et demie

Metroid Dread est sorti il ​​y a moins d’un mois, mais les speedrunners sont déjà à pied d’œuvre pour tenter de battre le record du monde du temps d’achèvement le plus rapide.

Même quelques jours seulement après la sortie, nous étions émerveillés de la qualité de certains joueurs au jeu – et le détenteur actuel du record du monde, karterfreak, en est un excellent exemple. Avec un temps actuel de seulement 1:22:52 sur une course Any%, le temps de karterfreak a un peu moins d’une minute d’avance sur le deuxième, Bdog.

La course de Karterfreak implique quelques astuces astucieuses, comme trouver comment parer l’EMMI, perfectionner les sauts de bombes et être vraiment très bon en plate-forme.

De plus, karterfreak est un chien de dessin animé. Nous aurions dû le mentionner, désolé (Image: karterfreak)

Karterfreak fait des courses depuis au moins quatre ans et détient des records pour Yooka-Laylee et Super Lucky’s Tale, ainsi qu’un classement assez élevé pour Shovel Knight. On peut dire qu’il est un fan des jeux de plateforme à l’ancienne, alors !

Bien sûr, le monde du speedrunning est rapide, et les astuces et les sauts dans Metroid Dread sont toujours en cours de découverte… vous pouvez donc probablement vous attendre à ce que cette période continue de baisser dans les semaines et les mois à venir, même si cela semble impossible. Les speedrunners sont essentiellement des sorciers.

Y a-t-il des astuces pour jouer à Metroid Dread que vous avez apprises dans cette vidéo ? Pensez-vous que vous pourriez battre le temps de karterfreak? Faites-le nous savoir à l’endroit habituel.