Chrono Trigger est-il meilleur que Épuisement 3? Selon l’audience d’IGN, ce n’est pas le cas. De plus, Skyrim est meilleur qu’Ocarina of Time, Breath of the Wild est meilleur que Resident Evil 4 et Super Mario Bros. 3, Batman : Arkham City est meilleur que Super Mario 64, Titanfall 2 est meilleur qu’Animal Crossing : New Horizons, et Bloodborne est meilleur que Tetris.

Si vous pouvez sentir votre tension artérielle augmenter, vous n’êtes pas seul – beaucoup de ces affrontements ont été durement gagnés et durement gagnés, mais le public d’IGN – que nous allons supposer se compose principalement de vos joueurs FPS hardcore, basés sur ces résultats – sait ce qu’ils aiment, et ce ne sont certainement pas des jeux Nintendo.

Cliquez pour agrandir! (Photo : IGN)

Les électeurs (entre 20 000 et 50 000 d’entre eux) ont lentement réduit la tranche à huit derniers grâce aux sondages sur les réseaux sociaux :

Notre théorie actuelle est que BOTW n’a atteint la demi-finale que parce qu’il a une moto.

Actuellement, Breath of the Wild bat Bloodborne (sur Twitter, au moins, bien qu’IGN comptabilise également les votes d’Instagram, YouTube et de leur propre site), et il est probable qu’il se heurte à God of War, GTA V et GTA : San Andreas pour le prochain tour, qui débutera le jeudi 23 septembre. Les deux derniers s’affronteront le lundi 27 septembre et le gagnant final sera révélé le 29 septembre.

Alors… et ce support, hein ? Êtes-vous d’accord ou êtes-vous enragé par les opinions d’inconnus sur Internet ? Avons-nous tort ou est-ce les enfants qui ont tort ? Faites le nous savoir dans les commentaires!