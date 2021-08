Aléatoire : le ventilateur transforme N64 pour jouer à des jeux Switch, complet avec lecteur de panier et entrées USB

Image : Qnadian Bacon

Les jeux modernes sont excellents, mais il n’y a rien de tel que le plastique maladroit des anciens systèmes, alors comment pouvez-vous profiter du meilleur des deux mondes en même temps ? Eh bien, il suffit de déchirer l’intérieur d’un N64 et d’y coller un commutateur, apparemment.

Oui, un fan du nom de QnadianBacon a pris une vieille Nintendo 64 cassée – achetée comme «pour pièces» sur eBay – et a placé tous les composants nécessaires pour faire fonctionner une Nintendo Switch à l’intérieur. Grâce à leur travail acharné, le boîtier N64 dispose désormais d’un emplacement pour cartouche Switch (donc aucune station d’accueil de console requise) et les ports de contrôleur ont été transformés en ports USB, permettant d’utiliser quatre contrôleurs filaires à la fois.

“Outre le fait qu’il a l’air cool et amusant à faire, je voulais un dock qui maintenait le Switch horizontal et avait 4 ports USB intégrés pour que je puisse utiliser d’autres contrôleurs tiers”, a déclaré QnadianBacon. “Ça, et je suis nostalgique du N64 que je n’ai jamais eu en grandissant (mais j’ai joué chaque fois que j’en ai eu l’occasion).” Le produit final, que vous pouvez voir plus en détail ci-dessous, a été surnommé le « NS64 ».

Comme vous vous en doutez, rassembler tout cela n’était pas une tâche simple, et QnadianBacon a partagé un excellent aperçu de l’ensemble du processus sur Imgur. La configuration finale utilise une nouvelle alimentation, un concentrateur de port USB, des ventilateurs, une carte mère Switch Dock officielle, un câble d’extension de carte de jeu, des LED et bien plus encore.

Image : Qnadian Bacon

Bon, levez les mains… Qui veut un N64 capable de jouer aux jeux Switch ?