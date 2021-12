Aléatoire: l’ensemble d’idées LEGO de Kirby’s Dream Land a besoin de plus de votes pour se rendre au tour final

LEGO Ideas est un endroit où les ensembles LEGO créés par des fans – appelés MOC, ou « My Own Creation », par les fans de LEGO – peuvent être soumis pour avoir une chance de devenir réalité. C’est là que nous avons obtenu des ensembles comme la version récente de Home Alone, la machine à écrire et bien d’autres liens télévisés comme Central Perk de Amis, la Seinfeld appartement et 123 Sesame Street.

Sans surprise, de nombreuses suggestions de fans tournent autour des jeux vidéo. LEGO a fait Minecraft dans le passé, et plus récemment, cette gamme Super Mario sophistiquée, mais en général, les ensembles sur le thème de Nintendo ne semblent pas dépasser la dernière étape difficile de LEGO: un comité officiel.

Cela pourrait peut-être changer pour cet ensemble Kirby, qui comprend Dream Land du petit gars rose et toute une série de copains, de Waddle Dee et Meta Knight au roi Dedede lui-même.

Et bien sûr, il est difficile de recréer « l’orbe avec le visage » dans les briques LEGO qui ne sont pas en forme d’orbe, mais avec l’utilisation d’une plaque arrondie avec le visage de Kirby imprimé dessus, des caractéristiques de type orbe peuvent être obtenues ! Tout comme la Kirby Nendoroid, ces façades peuvent être remplacées par de nouvelles pour représenter d’autres activités de Kirby telles que la succion d’ennemis, la consommation d’ennemis et le choc.

Si vous voulez voir cet ensemble devenir réalité, rendez-vous sur le site Web LEGO Ideas et votez pour lui !

