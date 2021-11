Aléatoire: les 14 000 fichiers audio du déballage en font un jeu d’enfer

Image : Francesco Del Pia

Plus tôt cette semaine, un jeu zen sur le déballage, qui s’appelle sans surprise Unpacking, a été lancé sur Nintendo Switch. Depuis lors, il a attiré beaucoup d’attention, à la fois pour ses joueurs qui ne savent pas ce que sont les GameCubes, et pour la quantité étonnante de détails dans le jeu de pixel art isométrique.

Le dernier détail à devenir viral est celui qui n’est généralement pas assez reconnu : le travail de Foley, réalisé par le compositeur et concepteur audio primé aux BAFTA, Jeff van Dyck, qui a des crédits sur Total War, Hand of Fate, et un certain nombre de jeux EA Sports.

On dit qu’une image vaut mille mots, mais pour montrer la conception audio, vous avez besoin d’une vidéo, alors en voici une d’un concepteur sonore senior, Francesco Del Pia, qui (au moment de la rédaction) a plus de 9 000 likes :

Excusez-moi quoi pic.twitter.com/cn6DYE04v1— Francesco Del Pia (@frandelpia) 4 novembre 2021

Selon son collègue audiophile Maximilien SP, van Dyck a rassemblé plus de 14 000 fichiers audio uniquement pour ces sons. Encore une fois : 14 000 fichiers juste pour ramasser et déposer des objets. Voici comment van Dyck a décrit le processus :

« Nous avons demandé à Reaper de restituer les fichiers audio dans une structure de dossiers approfondie qui représentait les conteneurs et la hiérarchie dans #Wwise. Ensuite, nous avons utilisé un seul conteneur de modèles pour mapper tous les sons sur les bons commutateurs de surface. était magique ! »

Il a poursuivi en disant que « le jeu a beaucoup d’espace et de temps pour l’audio », en raison de « l’ambiance impressionniste » et de l’art basse résolution. « Cela nous donne l’opportunité d’ajouter ce détail via la conception sonore. »

Avez-vous joué à Unpacking ? Vous continuez à ramasser et à déposer des objets ? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires!