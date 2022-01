Aléatoire : les avis sur ce concurrent plein d’espoir ne sont pas bons

Lorsque Ring Fit Adventure a été annoncé pour la première fois, certains d’entre nous n’étaient pas convaincus. Wii Sports était génial, mais nous sommes tombés durement à la fin, et avoir tout cet équipement supplémentaire était un peu pénible. Mais nous nous sommes trompés. Ring Fit Adventure est très bon – assez bon pour engendrer la compétition.

Entrez dans Quell Hero, la plate-forme « l’avenir du jeu de fitness » du studio de design Morrama qui, tout comme Ring Fit, charge ses joueurs de courir dans un monde 3D linéaire et de combattre des monstres. La torsion? C’est tout un boxer, alimenté par une ceinture haptique attachée à des bandes de résistance et à des contrôleurs de suivi de mouvement.

Il ressemble même un peu à un périphérique Wii, mais beaucoup plus chic (Image: Quell)

L’haptique est nouvelle – la bande-annonce promet que vous aurez l’impression d’être frappé (oui ?). Il existe même des modes compétitifs et coopératifs, que Ring Fit n’a pas.

Mais Quell Hero n’est peut-être pas l’avenir du fitness après tout, et ne semble certainement pas prêt à prendre le trône de Ring Fit.

« Il est déjà clair pour moi que Quell Hero ne renversera pas le titre de Nintendo pour devenir la prochaine grande chose dans le jeu de fitness », déclare Adam Vjestica de TechRadar, qui critique la gamme limitée d’exercices et le prix de 219 $ – qui, bien que moins cher que une Nintendo Switch et Ring Fit Adventure, est plus cher que Ring Fit et n’a pas, vous savez, beaucoup d’autres jeux. Il dit même que jouer au Wii Tennis avec des bracelets lestés est « beaucoup plus convaincant à jouer que de boxer sans réfléchir ».

« Il n’y a aucune raison de choisir cela plutôt que Ring Fit Adventure, [a] Quest 2, ou même Wii Fit d’ailleurs. […] Le matériel de Nintendo et Meta n’est pas seulement conçu uniquement autour des jeux de fitness, ce qui signifie que la proposition de valeur est bien supérieure à ce que Quell Hero pourrait espérer atteindre. »

-Adam Vjestica, TechRadar

Revenons à Ring Fit Adventure pour nous, alors. Ou peut-être est-il temps de passer à Fitness Boxing 2…?