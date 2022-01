Aléatoire: les fouets Pokémon étaient autrefois envisagés, mais Game Freak pensait que c’était « trop ​​​​cruel »

Pokémon – Saison 1, Épisode 8 : La voie vers la Ligue Pokémon (Image : Pokémon.com)

Collectionner des badges Gym dans la série Pokémon est exactement ce que vous faites, mais cela n’a pas toujours été prévu de cette façon.

« Connaissiez-vous le jeu ? » s’est donné beaucoup de mal pour trouver de nouvelles informations sur la série RPG populaire – en traduisant 100 pages du livre « uniquement au Japon » « Game Freak : Le groupe créatif réécrivant les règles dans le monde du jeu », écrit par le développeur de Game Freak Akihito Tomisawa.

Au lieu de badges, le plan initial pour le jeux Pokémon originaux devait représenter les rangs des entraîneurs à travers des ceintures colorées – similaires aux arts martiaux. Ces ceintures à un moment donné allaient également être utilisées comme fouets Pokémon.

« … L’équipe de développement a décidé que les humains devraient avoir des « rangs » en tant qu’entraîneurs de monstres. L’idée initiale était qu’au fur et à mesure que le Pokémon du joueur atteignait un certain niveau de force, ils gagneraient des « ceintures » comme un artiste martial. »

« Pas seulement les ceintures blanches et les ceintures noires comme au Judo, il devrait y avoir plus de couleurs. Eh bien, si vous pouvez recevoir une ceinture, et si vous pouviez l’utiliser comme fouet d’entraînement ? Comme un fouet rouge, ou un fouet noir, ou un jaune fouet. »

En fin de compte, l’équipe a décidé qu’elle voulait que les entraîneurs développent une connexion plus étroite et « plus conviviale » avec Pokémon – comme un animal de compagnie, et elle a donc abandonné cette idée et a opté pour des badges.

« … en fin de compte, c’était trop cruel de forcer le joueur à fouetter son Pokémon, alors l’idée a été abandonnée. Leur relation avec le joueur devrait être plus amicale, comme un propriétaire d’animal de compagnie. Donc finalement, il a été décidé que vous gagneriez des badges [instead]. »

Bien que l’idée de la ceinture n’ait pas été retenue, les fouets figuraient toujours dans le jeu original. Red n’a pas réussi, mais divers autres sprites d’entraîneur dans le jeu comportaient toujours des fouets dans la version finale.

Image : via Saviez-vous que le jeu ?

Ceintures Pokémon : Selon un livre nouvellement traduit écrit par les développeurs de Game Freak, ils voulaient à l’origine que Red voyage autour de la collecte des ceintures, et peut-être les utilise pour fouetter Pokemon. Mais les ceintures ont fini par être changées en badges. Plus d’infos du livre : https://t.co/SX3Eh3UvGF pic.twitter.com/DijXEpOkmk – Les secrets Nintendo de Reggie-800 (@reggie_800) 6 janvier 2022

Que pensez-vous de tout cela ? Racontez-nous dans les commentaires.