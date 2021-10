Aléatoire: les joueurs sont déjà terriblement doués pour contrôler Samus dans Metroid Dread

Metroid Dread n’est même pas sorti depuis une semaine, mais certaines des compétences que nous voyons même à ce stade précoce sont peut-être impressionnantes.

Si vous avez joué au jeu vous-même, vous saurez que l’une des choses qui devient immédiatement évidente est à quel point Samus se sent à contrôler. Courir, glisser et tirer des missiles rapidement ciblés est incroyablement satisfaisant, et certains des mécanismes de la dernière étape du jeu introduisent des possibilités vraiment intéressantes.

Avec un spoiler mineur avertissement pour ceux qui ne veulent pas voir les capacités que vous débloquerez tout au long du jeu, nous vous invitons à regarder cette vidéo de l’utilisateur YouTube remelrelyk. Le joueur combine la Morph Ball et les Bombes de Samus, les sauts muraux, le Speed ​​Boost, le Shinespark et le Grapple Beam pour réaliser une séquence de mouvements presque trop rapides à décrire :

La vitesse…

Incidemment, nous voyons également déjà des speedruns apparaître en ligne, comme cet effort 1:43:20 de l’utilisateur YouTuber, Ihaveastupidename. La façon dont les gens battent le jeu aussi rapidement nous dépasse déjà, mais bravo :

Les joueurs ont mis au point différentes stratégies pour battre le jeu dès le départ, y compris cette tentative qui a vu un joueur vaincre un boss d’une manière plutôt non conventionnelle après avoir pris un itinéraire alternatif au début (encore une fois, avec un avertissement de spoiler).

Avez-vous joué le jeu? Comment vas-tu ? Faites le nous savoir dans les commentaires.