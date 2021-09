Aléatoire: l’eShop Switch fait-il allusion à Bayonetta 3 News?

Image : Platine

Ce genre de rumeur fragile est quelque chose que nous jetterions normalement dans la pile des “idées terribles pour un article d’actualité”, mais… attendre. Vous voyez, juste avant un Direct, un peu comme l’œil d’une tempête, le cycle normal des nouvelles devient silencieux, et nous sommes laissés à spéculer.

L’une de nos sources est le Nintendo Switch eShop lui-même, qui commence à libérer de l’espace pour toutes les nouvelles livraisons de jeux qui sont sur le point de se produire – et que devrions-nous espionner lors d’un contrôle de routine, mais Bayonetta et Bayonetta 2 bien en vue sur le devant de l’eShop de l’UE page? Comme c’est très intéressant. Qu’est-ce que cela pourrait signifier?

Image : La vie de Nintendo

Maintenant, vous êtes probablement déjà en train de taper un brouillon de Dix raisons pour lesquelles la vie de Nintendo s’accroche aux pailles, mais il est certainement fascinant de voir deux vieux jeux pris en sandwich entre Eastward (une nouvelle version), WarioWare : Get It Together ! (une nouvelle version propriétaire), ainsi que Mario Golf: Super Rush et Monster Hunter Stories 2, tous deux sortis en juin.

Bayo 1 et 2, pour référence, sont arrivés sur le Switch en 2018, et cela fait bien longtemps que nous n’avons pas entendu parler de Bayonetta 3. Je dis juste.

Bien sûr, cela pourrait être rien. Ce n’est probablement rien. Mais si ce n’est rien ? Nous nous sentirons terriblement intelligents.

Le reste de la page Découvrir sur l’eShop est assez standard, bien que nous ayons espionné Shin Megami Tensei V là-bas, qui a une date de sortie le 11 novembre – nous pourrions donc en entendre davantage dans Direct de ce soir également.

N’oubliez pas de vous connecter à notre blog en direct plus tard dans la journée, où vous pourrez vous moquer impitoyablement de nous pour avoir lancé des rumeurs à partir de rien.