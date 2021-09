Aléatoire: l’iPhone 13 Pro Max d’Apple a une plus grande capacité de batterie que le commutateur Nintendo

Image : Pomme

Apple vient d’annoncer ses nouvelles dalles de caresses brillantes pour 2021, et parmi la série d’améliorations annuelles si légères, une plus grande capacité de batterie est l’une des grandes améliorations de toute la gamme iPhone 13.

En moyenne, la taille de la batterie a bondi de 13% par rapport aux modèles de l’année dernière, ce qui signifie que nous nous rapprochons de la taille de la batterie vue dans la Nintendo Switch – mais dans un smartphone.

En fait, la batterie de 16,75 Wh de l’iPhone 13 Pro Max signifie qu’elle surpasse la cellule d’alimentation de la Nintendo Switch, qui est évaluée à 16 Wh. La même batterie se trouve également dans le prochain modèle OLED Nintendo Switch.

L’iPhone 13 Pro Max a maintenant une batterie plus grosse que la Nintendo Switch, ce qui est un peu étrange à penser. https://t.co/I1ZGEd3Jr5— फ़ैलकूपा🌈 (@FalKoopa_) 20 septembre 2021

Bien sûr, en dehors d’une simple comparaison de capacité, il y a peu de raisons d’opposer ces deux appareils, car ils font tous deux des choses très différentes. L’iPhone 13 Pro Max doit être allumé toute la journée car c’est avant tout un appareil de communication – tandis que le Switch est une plate-forme de jeu dédiée et n’a pas à faire des choses comme se connecter aux tours de signaux 5G et autres. Il convient également de noter que l’iPhone 13 Pro Max est doté d’un écran avec une résolution plus élevée et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Oh, et cela coûte 1 099 $ / 1 049 £.

Pourtant, il est intéressant de noter que, lorsque le Switch a été lancé début 2017, les iPhone 7 et 7 Plus étaient les téléphones actuels d’Apple. L’iPhone 7 était doté d’une batterie de 7,45 Wh, tandis que le plus grand iPhone 7 Plus avait une version de 11,10 Wh. Cela vous donne une bonne idée du chemin parcouru par les smartphones au cours de la durée de vie du Switch.