Aléatoire: Luigi a été trouvé à l’intérieur du prototype Dreamcast de Sega GT

Prototype de Sega GT sur Dreamcast (Image : Sega Dreamcast Info / @CombyLaurent1)

Au cours des années 90, Sega et Nintendo étaient évidemment des concurrents directs – nous l’avons vu documenté dans des textes tels que “Console Wars” de Blake J. Harris. Malgré cela, il semble qu’il se passe des choses incroyablement étranges dans les coulisses de l’une de ces sociétés – si étranges en fait, qu’elle “empruntait” les mascottes de son rival…

Sega, en particulier, avait apparemment un faible pour Luigi de la série Super Mario de Nintendo. Tout vient d’un prototype récemment découvert du titre Dreamcast Sega GT, qui fait partie du “Project Deluge” – 135 prototypes Dreamcast et 349 prototypes Xbox OG allant des jeux inédits, des ports inédits, des démos technologiques, des premières versions, des prototypes de localisation, des versions de débogage et plus encore.

Dans le prototype de Sega GT – une construction qui n’a jamais été accessible aux fans jusqu’à présent, un modèle de Luigi a apparemment été découvert lors d’une course secrète au sein du jeu – se faisant passer pour le starter avec un drapeau. Si cela ne vous fait pas déjà vous demander ce qui se passe ici, la course est également intitulée “sonygt2” – probablement une référence au titre PlayStation Gran Turismo 2 – sorti quelques mois seulement avant le propre simulateur de course de Sega en 1999.

Le prototype sera dans le projet Deluge du palais @HiddenPalaceOrg. Par hasard, j’ai découvert ce clin d’œil à la fin du live présentant la suite de leur projet — Sega Dreamcast Info (@CombyLaurent1) 19 septembre 2021

Personne ne sait vraiment quoi en penser au moment de la rédaction, car Luigi est (et a toujours été) la propriété de Nintendo. C’est probablement une sorte de blague ou peut-être qu’il était même un espace réservé – mais c’est certainement là et nous supposons que cela n’a jamais été destiné à être montré en dehors des murs de Sega.

Sega GT a été co-développé par Wow Entertainment (Sega AM1) et TOSE – connu pour ses liens étroits avec les plateformes Nintendo depuis les années 80. TOSE est également à l’origine de séries comme Galerie de jeux et de montres et Le légendaire Starfy, et plus récemment certains titres Switch publiés par Nintendo – cela a peut-être quelque chose à voir avec cette étrange inclusion de Luigi dans le prototype de Sega GT.

Donc, voilà – Luigi est réel et il s’avère qu’il s’est caché à l’intérieur de Sega GT sur la Dreamcast depuis le début.