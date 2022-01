Aléatoire : Mario et Bowser sont utilisés pour promouvoir la PS5 en Chine

Image : Twitter / via @ZhugeEX

Quand vous pensez à la marque PlayStation de Sony, à quelles mascottes pensez-vous ? Les plus évidents seraient Ratchet & Clank, Kratos ou peut-être même Aloy d’Horizon Zero Dawn – mais pourquoi pas Mario et Bowser ?

Alors que vous n’associeriez normalement pas le personnage de jeu vidéo le plus célèbre au monde à la marque PlayStation, un magasin de jeux situé à Guangzhou, en Chine, utilise Mario et Bowser (dans leurs tenues de mariage de Super Mario Odyssée) pour promouvoir la PS5, et bien… toute la marque – avec des découpes en carton des personnages à l’extérieur de la devanture de cette boutique.

Voici un aperçu de ces « décorations uniques », avec l’aimable autorisation de l’analyste principal de Niko Partners, Daniel Ahmad :

Des décorations uniques devant ce PlayStation Store à Guangzhou, en Chine. pic.twitter.com/bJVsSdyBy8— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 5 janvier 2022

C’est vraiment bizarre, mais ce n’est certes pas la première fois que nous voyons quelque chose comme ça. Mario et Bowser devraient en savoir plus, en particulier avant le lancement du modèle Switch OLED en Chine la semaine prochaine le 11 janvier.

Peut-être que Mario et Bowser essaient simplement d’aider à générer de l’enthousiasme pour le dernier modèle Switch de Nintendo. Ou alors, c’est juste une blague. On ne le saura peut-être jamais !

Tencent et Nintendo lanceront officiellement le modèle Nintendo Switch OLED en Chine continentale le 11 janvier 2022. Cela coûtera 2599 RMB et le magasin numérique est une région verrouillée en Chine. Le lancement intervient seulement environ 3 mois après le lancement international, un revirement rapide pour la Chine. pic.twitter.com/Wf9MOpmuUf – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 4 janvier 2022

