Aléatoire: Mario Kart Live: Home Circuit se double d’un parfait compagnon de bricolage

Image : La vie de Nintendo

Mario Kart Live: Home Circuit a déjà remporté les titres de « interprétation la plus unique d’un titre de Mario Kart » et de « jeu le plus susceptible d’aggraver votre chat », mais maintenant il a l’honneur d’être le jeu le plus susceptible de vous aider dans un endroit difficile à la maison, aussi.

Comme vous le savez peut-être déjà, les karts de Mario Kart Live: Home Circuit – des ensembles Mario et Luigi sont disponibles – comprennent une caméra qui est utilisée pour afficher l’environnement de votre maison sur votre Switch ou votre téléviseur pendant que vous courez. C’est un ensemble assez soigné dans l’ensemble, et courir autour de circuits composés d’obstacles comme votre canapé, votre téléviseur et vos enfants en mouvement est certainement un jeu intéressant.

Cette caméra n’est pas seulement utile pour la course, comme le montre l’utilisateur de Twitter @knny ci-dessous. Comme vous pouvez le voir, le fidèle duo de Mario Kart et de la console Switch peut se doubler d’un astucieux système de caméra, parfait pour explorer des zones inaccessibles aux personnes plus grandes qu’une petite voiture (donc tout le monde, alors).

Résolveur de problèmes professionnel 🏎🧵 pic.twitter.com/sO7ujzAqJi— Kenny England 🙃 (@knny) 23 juillet 2021

Que quelqu’un montre ça à Miyamoto – il y a une idée de jeu quelque part ici.

Avez-vous acheté un ensemble Mario Kart Live: Home Circuit ? Est-ce que tu en profites beaucoup ? Faites le nous savoir dans les commentaires.