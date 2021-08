Aléatoire: Masahiro Sakurai, réalisateur de Smash Bros., aime vraiment Coca-Cola Zero

in

Image: Bar de Harada

Il y a beaucoup à déballer dans le premier segment du Harada’s Bar avec Smash Bros. réalisateur Masahiro Sakurai. Dans un segment au début, Sakurai a parlé de sa boisson de choix – Coca-Cola Zero.

Harada a mentionné comment Sakurai devrait « informer le public » afin qu’il obtienne plus de Coke Zero dans les interviews. En réponse à cela, Sakurai a noté comment Nintendo lui prépare réellement Coke Zero chaque fois qu’il filme une vidéo.

Harada a réitéré qu’il pensait que cela devrait être “bien connu”, mais Sakurai n’est pas si sûr d’être connu comme le gars de Coke Zero :

“Cela pourrait me faire connaître comme le gars qui ne boit que zéro cola.”

Harada en a ri, insistant sur le fait que Sakurai boit plus que du Coke Zero… ouais, c’est ça ! Toute cette conversation découle d’une discussion plus sérieuse sur le fait que Sakurai ne boit pas vraiment d’eau :

“Si je bois de l’eau minérale ou de l’eau du robinet, je me sens malade. Un demi-verre d’eau me rendra malade. C’est étrange… je ne sais pas, ça ne va pas bien avec mon corps… .donc je bois souvent du Coca-Cola Zero.”

Dans une autre partie de la même vidéo, Sakurai a expliqué qu’il n’appréciait pas vraiment d’être présenté dans certains mèmes. Vous pouvez voir la première partie de la conversation de Harada avec Sakurai (en entier) sur sa chaîne YouTube.