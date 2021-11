Aléatoire: Masahiro Sakurai, réalisateur de Smash Bros., vient d’acheter une Xbox Series X

Hier, Sakurai a attiré notre attention lorsqu’il a partagé une image de lui-même chevauchant un cheval, et maintenant il attire à nouveau l’attention des médias sociaux, cette fois pour avoir acheté une Xbox !

Oui, c’est vrai – le créateur de Super Smash Bros. Ultimate a enfin mis la main sur la console la plus récente et la plus puissante de Microsoft, la Xbox Series X. Sakurai, en général, est un amoureux des jeux – il n’est donc pas surprenant de voir qu’il a ajouté le dernier matériel Xbox à sa configuration de jeu, qui dispose déjà d’un Nintendo Switch et PlayStation 5.

Voici la traduction approximative de Google, ainsi qu’une réponse du compte Twitter officiel de Xbox :

« Un an après sa sortie, je l’ai enfin acheté…! Il est peut-être affecté par Corona, mais il restera difficile d’obtenir des consoles de jeux. »

J’espère que vous et Fukura vous amuserez, M. Sakurai ! 💚— Xbox (@Xbox) 14 novembre 2021

La Xbox vient d’atteindre son 20e anniversaire et elle semble enfin attirer l’attention sur le marché japonais des jeux, grâce à Game Pass et xCloud, qui peuvent être joués sur plusieurs appareils. La Xbox Series X|S se porte également très bien dans la région.

Cette semaine seulement, il a été confirmé que les ventes combinées de Xbox Series X|S avaient déjà dépassé les ventes totales à vie de Xbox One. Comme indiqué sur notre site sœur Xbox pure, les nouveaux systèmes de Microsoft ont déplacé environ 116 119 unités en un an par rapport aux 114 726 unités de la Xbox One après environ sept ans et demi.

Xbox a également confirmé que le Japon est devenu le marché à la croissance la plus rapide du système, et il fait suite à Xbox indiquant comment il souhaite étendre sa portée dans cette région – en obtenant davantage de partenariats japonais et de jeux fabriqués au Japon pour ses services.

Halo infini sera lancé sur la plate-forme le 8 décembre, alors peut-être que Sakurai s’y prépare. Avez-vous d’autres recommandations à lui faire ? Avez-vous une Xbox ? Laissez un commentaire ci-dessous.